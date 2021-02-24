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Batman’ın yapı izin istatistikleri açıklandı

24.02.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Batman’ın yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı ocak-aralık dönemi yapı izin istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı ocak-aralık dönemi yapı izin istatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Batman’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 240 bin 922 metre oldu.
2020 yılı ocak-aralık döneminde Batman’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 240 bin 922 metre olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 583 milyon 918 bin 922 lira oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 366, daire sayısı ise 5 bin 698 olarak gerçekleşti.
Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 736 bin 189 metre, konut dışı kullanım alanı 199 bin 920 metre, ortak kullanım alanı 304 bin 813 metre oldu. Batman’da yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 192 bin 963 metre oldu. Batman’da 2020 yılı ocak-aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 192 bin 963 metre olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 407 milyon 637 bin 447 lira olarak gerçekleşti.
Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 74, daire sayısı 576 olarak gerçekleşti.
Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 63 bin 516 metre, konut dışı kullanım alanı 99 bin 345 metre, ortak kullanım alanı 30 bin 102 metre oldu.

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