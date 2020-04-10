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Batmanlı çocuklar kliple Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı

BATMAN HABERLERİ  | 10.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Batmanlı çocuklar kliple Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü üniforma giyerek çektikleri kliple kutladı.

Koronavirüs ile mücedele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklardan Gercüş'teki Cumhuriyet İlkokulunun öğrencileri, evlerinde polis üniforması giyip klip çekti.

Sosyal medyada paylaştıkları klipte öğrenciler, "Türk polisi, vatan ve millet aşkıyla yaşar", "Türk polisi her yerdedir", "Polise saygı, millete saygı demektir" ifadeleriyle polis teşkilatının Polis Haftası'nı da kutladı.

Okul müdürü Edip Ekmen, klibi öğretmenlerin desteğiyle hazırladıklarını ifade ederek, "Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartmaktadır." diye konuştu.

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Gercüş'te Minik Öğrenciler

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