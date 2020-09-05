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Batmanlı çocuklar portatif havuzlarda hem eğleniyor hem yüzmeyi öğreniyor

BATMAN HABERLERİ  | 05.09.2020 13:29 | Son Güncelleme

Batmanlı çocuklar portatif havuzlarda hem eğleniyor hem yüzmeyi öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Batman'da oluşturulan portatif havuzda, yaklaşık bin çocuk hem eğleniyor hem yüzmeyi öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında kent merkezinde ve Gercüş ilçesinde iki portatif havuz kurulduğunu belirterek toplam bin öğrencinin buralardan yararlandığını söyledi.

Öğrencilerin antrenörler nezaretinde yüzme eğitimi aldığını aktaran Özperk, havuzlardan istifade eden çocukların daha çok tatile gidemeyen ve denizle buluşamayan dezavantajlı kesimlerden oluştuğunu belirtti.

Özperk, çocukların portatif havuzlarda hem eğlendiğini hem de yüzme öğrendiğini aktardı.

Batman'ın havanın sıcak olması, çevresinde baraj ve nehirlerin bulunması dolayısıyla zaman zaman boğulma vakalarının yaşandığını dile getiren Özperk, portatif havuzların çocukların yüzme ihtiyacını karşıladığı için boğulma vakalarının da azaldığını bildirdi.

Özperk, "Çocuklar eğer yüzme bilmiyorsa maalesef boğulma vakaları yaşanıyor. Dolayısıyla havuzlarımız nehirlere ve barajlara gidip yüzme talebini azaltıyor." diye konuştu.

Portatif havuzda yüzme öğrenen Emir Şenlik de daha önce yüzme bilmediğini, verilen eğitimle yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Abdulkadir Demir ise yüzmeyi çok sevdiğini, havuzda arkadaşlarıyla çok eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi.

Havuzlar haftada 5 gün hizmet verecek.

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