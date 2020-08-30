YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batmanlı gazetecilerden Cumhuriyet gazetesi yazarına tepki

Batmanlı gazetecilerden Cumhuriyet gazetesi yazarına tepki

BATMAN HABERLERİ  | 30.08.2020 23:13 | Son Güncelleme

Batman Basın Konseyi, Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Işıl Özgentürk’ün kaleme aldığı köşe yazısını kınadı.

Batman Basın Konseyi, Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Işıl Özgentürk’ün kaleme aldığı köşe yazısını kınadı. Konseyden yapılan açıklamada, "Yazar Özgentürk’ün Batmanlı kızlarımız ve ailelerimiz üzerine kaleme aldığı ‘Porno çukurunda debeleniyoruz’ başlıklı yazı haddini çok çok aşmıştır” denildi.
Batman Basın Konseyi Yönetim Kurulu tarafında yapılan açıklamada, yazar Özgentürk’ün köşesinde belirttiği ve öne sürdüğü ahlaktan uzak, iftiralarla dolu çirkin ithamlarını kabul etmediklerini ve hem yazarın hem de Cumhuriyet gazetesinin Batman halkından bir an önce özür dilemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz temmuz ayında Batman’ın Beşiri ilçesinde İpek E. isimli bir genç kız, Siirt’e görev yapan uzman çavuş Musa Orhan’ın günlerce tecavüzüne maruz kaldığını belirten bir mektup bırakarak intihar etti. İpek, henüz gençliğinin baharında hayalleri olan bir kızdı. Evlenme vaadiyle kandırılarak istismara uğradı. Yaşadığı ağır bunalım sonrası intihar girişiminde bulundu ve yaklaşık 33 günlük yaşam savaşına gencecik bedeni daha fazla dayanamayarak hayata gözlerini yumdu. Batman’ı geçmişte intihar vakaları ile yeniden gündemlerinde tutmaya çalışan bazı yazarların ise genç kızlarımız üzerinden popülist yazılar kaleme alma girişimlerine ise biz Batmanlı gazeteciler bir anlam veremiyoruz. Bugün Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Işıl Özgentürk ise Batmanlı kızlarımız ve ailelerimiz üzerine kaleme aldığı ‘Porno çukurunda debeleniyoruz’ başlıklı yazı haddini çok çok aşmıştır. Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk’ün, canına kıymasını sadece bir sayı olarak görmesi ve aslında altında yatan nedenleri sorgulamadan, sadece Batman’daki değil bütün bölge illerindeki kadınları ve kızları töhmet altında bırakmasını şiddetle kınıyoruz. İntihar vakaları ile adı sıklıkla anılan kentimizdeki intihar vakalarının bahsi geçen yıllarda dahi, Türkiye’nin en çok intihar edilen kenti olmadığını ve tamamen şehrimize yönelik bir algı oluşturulmak istenmesine anlam veremiyoruz. Batman halkının özellikle son 20 yılda eğitime verdiği önemi görmek, okuyarak kendi ayakları üzerinde duran binlerce, on binlerce kadın ve genç kızı görmesi için çirkin ithamlarda bulunan bu yazarın biraz daha araştırarak yazı kaleme almasını isterdik. Yazar Özgentürk’ün köşesinde belirttiği ve mesnetsizce öne sürdüğü ahlaktan uzak, iftiralarla dolu çirkin ithamlarını kabul etmediğimizi ve hem yazarın hem de Cumhuriyet gazetesinin Batman halkından bir an önce özür dilemesini istiyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
En Çok Okunan Yerel Haberler
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi

Batman Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:38
Öğle
12:21
İkindi
16:00
Akşam
18:54
Yatsı
20:14

Batman Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Gül Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kozluk Kaymakamlığından örnek erasmus projesi
Kozluk Kaymakamlığından örnek erasmus projesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Öğrenciler en iyi tiyatro oyununu sahnelemek için yarıştı
Öğrenciler en iyi tiyatro oyununu sahnelemek için yarıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.