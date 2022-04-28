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Batmanlı meslek lisesi öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak

28.04.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necmettin Doğan Kümet: - "Projedeki amacımız kimya teknolojileri alanında eğitim alan öğrencilerimizin Avrupa'da eğitim öğretim ortamları ile bireysel ve sektör bazlı çalışmaları görmelerini sağlamak"

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümünden 15 öğrenci, Almanya ve Portekiz'de 21 gün sürecek stajda, fabrikalarda su analizi yaparak tecrübe kazanacak.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Nitelikli Meslek Lisesi Avrupa Stajı ile Mümkün" projesi kapsamında 15 öğrenci, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak.

Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri 21 gün sürecek stajda fabrikalarda su analizi yaparak tecrübe kazanacak. Öğrencilere staj süresince 10 öğretmen de refakat edecek.

Okul Müdürü Necmettin Doğan Kümet, AA muhabirine, kimya teknolojileri alanında 2020'de hazırladıkları, "Nitelikli Meslek Lisesi Avrupa Stajı ile Mümkün" projesinin kabul edildiğini ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle programın iki yıl ertelendiğini söyledi.

Salgın tedbirlerinde normale dönülmesiyle projenin uygulamaya konulduğunu ifade eden Kümet, 29 Nisan'da ilk grubun Almanya'nın başkenti Berlin'e gideceğini belirtti.

Projenin iki aşamalı olduğunu anlatan Kümet, "İlk aşamada Berlin'e 10 öğrenci ve 2 öğretmen göndereceğiz. Sonra 8 öğretmenimiz gidecek. İkinci aşamada da bu kez Portekiz'in Braga kentine sadece 5 öğrencimizi götüreceğiz. Projedeki amacımız kimya teknolojileri alanında eğitim alan öğrencilerimizin Avrupa'da eğitim öğretim ortamları ile bireysel ve sektör bazlı çalışmaları görmelerini sağlamak." diye konuştu.

Avrupa'ya staj görecek öğrencilerden İbrahim Doğan, böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, 21 gün sürecek stajla kendisini daha fazla geliştirme imkanı bulacağını aktardı.

İsa Semih Aydın da Avrupa'da farklı işletmelerde staj yaparak kendisini su analizi konusunda geliştireceğini ifade etti.

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