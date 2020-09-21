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Batmanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile TEKNOFEST'te yarışacak

BATMAN HABERLERİ  | 21.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Batmanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile TEKNOFEST'te yarışacak

Batman'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdikleri "sessiz misafir" adlı proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışacak.

Batman'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda ilk 35 proje arasına girerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Yunus Temeldaş, projenin yaklaşık 5 ayda hazırlandığını belirterek, proje fikrinin öğrencilerden geldiğini söyledi.

Öğrencilerin fikrini değerlendirdiklerini ve kayda değer bularak, çalışmalara başladıklarını ifade eden Temeldaş, "TEKNOFEST 2020 Gaziantep yarışmasına başvurduk. İlk 35 proje arasına seçildik. 24-27 Eylül'de birinci olmak için yarışacağız. Birinci olmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Projeye "sessiz misafir" adını verdiklerini belirten Temeldaş, "Projemizin işleyişi şu şekilde. Kapı ziline basıldığında ses dışında bir sistem geliştirerek, işitme engellinin koluna takılan bir bileklik üzerinde bulunan titreşim motoru harekete geçiyor ve ve bileklikteki ekran üzerinde misafir geldiği bilgisi ile uyarıda bulunuluyor." diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Yusuf Puyan, geliştirdikleri proje ile işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

TEKNOFEST'te derece beklediklerini aktaran Puyan, "İşitme engelliler zil sesini duyamadıkları için bu duruma bir çözüm bulmak amacıyla sessiz misafir projemizi geliştirdik. Böyle bir projede olmaktan dolayı gururluyum. Amacımız TEKNOFEST'te birinci olmak." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Aymaz da işitme engelli vatandaşlar için faydalı bir proje hazırlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

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