YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Battalgazi Belediye binası dezenfekte edildi

Battalgazi Belediye binası dezenfekte edildi

MALATYA HABERLERİ  | 15.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Malatya Battalgazi Belediyesi binasında Covid-19 (korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Çin’de başlayan ve tüm dünyayı tehdit eden geçtiğimiz günlerde de Türkiye’de görülen koronavirüse karşı Battalgazi Belediyesi önlemlerini sıklaştırdı.

Malatya Battalgazi Belediyesi binasında Covid-19 (korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Çin’de başlayan ve tüm dünyayı tehdit eden geçtiğimiz günlerde de Türkiye’de görülen koronavirüse karşı Battalgazi Belediyesi önlemlerini sıklaştırdı. Millet Kıraathanesi, Kütüphaneler ve kursların kapatılmasıyla ilk tedbirleri alan Battalgazi Belediyesi, hafta sonunda belediye hizmet binasında dezenfekte çalışması yaptı.
Battalgazi Belediyesi çalışanlarının gözetiminde ilaçlı su ile odalar, koridorlar ve lavaboların yanı sıra musluklar, merdiven tutamaçları ve kapı kulpları gibi temasın yoğun olduğu yerler dezenfekte edildi. Hizmet binasının tamamında bu işlemler gerçekleştirildi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda kütüphaneler, Musuki Cemiyeti binası, Battalgazi Belediyesi ek hizmet binasında ve misafirhanede de ilaçlama yapıldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Korona virüs salgınına önlem amacıyla bazı çalışmalar gerçekleştirdik. 2 ayrı ekip tarafından hizmet binamız başta olmak üzere belediyemize ait bazı noktalarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Uzman ekipler tarafından hidrojenperoksit, kolloidgümüş, gümüşnitrat içerikli dezenfektanlarla ilaçlama yapıldı. İçerik olarak ağır metal olduğundan bu ilaçlamayı hafta sonu yapmayı uygun gördük. Bizim için önemli olan halkımızın sağlığı. Virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Tedbirlerimizi ve dezenfekte işlemlerini daha da arttıracağız. Virüsün yayılmaması ve halkımızın sağlığını tehdit etmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çalışmalarımızı koronavirüsün Türkiye’de görülmesi ile başlattık ve virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur’dan 81 il atağı

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur’dan 81 il atağı

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

Malatya Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Akçınar Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü

Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.