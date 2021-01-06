Battalgazi Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını tamamladı

Malatya Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak Ayı 1.Oturum Toplantısıyla 2021 yılı çalışmalarına başlarken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda toplam 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Battalgazi Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Aralık Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 16 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce 2021 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni eden Başkan Güder, 2020 yılında Battalgazi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı hizmet ve yatırımlarla ilgili olarak meclis üyelerine kısa bilgi verdi.

Battalgazi Belediyesi’nden kiracılarına müjde

Battalgazi Belediye Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020/27 sayılı genelgesi kapsamında, mülkiyeti ve tasarrufu Battalgazi Belediyesi’ne ait olan ve kiralaması yapılan taşınmazların; faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinde kira bedellerinin 3 ay ertelenmesine ve faaliyetlerini durduran veya faaliyette bulunmayan işletmelerde faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedelinin tahsil edilmemesine ait gündem maddesi, oy birliğiyle karara bağlandı.

Başkan Güder’e yetki verildi

2021 yılında İller Bankası başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile bankalardan kullanılacak krediler ile yapılacak bütün iş ve işlemler için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesine yönelik teklif kabul edildi.

Denetim komisyonuna üyeler seçildi

Battalgazi Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belli oldu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü gereğince kapalı oylama şeklinde yapılan seçim sonucunda; Abuzer Altın, Hadi Bayındır, Mehmet Ulaş ve Ebru İnanç denetim komisyonuna seçildiler. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi.