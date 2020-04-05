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Battalgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına hız verdi

MALATYA HABERLERİ  | 05.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına hız verdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı caddeler, mahalleler, sağlık ocakları, okullar, kuran kursları, eczaneler, camiler, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere ilçedeki birçok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatları da koydu.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ekiplerimiz, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında şuana kadar tüm işlek caddeler, mahalleler, meydanlar, İl ve ilçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binaları, Vergi dairesi, diğer kamu kurum kuruluşlarına ait binalar, ilçede bulunan tüm aile sağlık merkezleri ve sağlık ocakları, okullar, muhtar evleri, kuran kursları, eczaneler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, parklar, pazar yerleri, camiler, türbeler, kasap pazarı, sebze hali, basın kuruluşlarının çalışma ofisleri, alt ve üst geçitler, asayiş şube müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü binası, otobüs durakları ve Noter binalarının dezenfeksiyonunu yaptı” dedi.Pazar yerlerine el dezenfektanı konulduGüder, “Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında ilçenin belirli bölgelerinde günlük olarak kurulan pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatları konuldu.

Battalgazi Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına hız verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı caddeler, mahalleler, sağlık ocakları, okullar, kuran kursları, eczaneler, camiler, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere ilçedeki birçok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatları da koydu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ekiplerimiz, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında şuana kadar tüm işlek caddeler, mahalleler, meydanlar, İl ve ilçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binaları, Vergi dairesi, diğer kamu kurum kuruluşlarına ait binalar, ilçede bulunan tüm aile sağlık merkezleri ve sağlık ocakları, okullar, muhtar evleri, kuran kursları, eczaneler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, parklar, pazar yerleri, camiler, türbeler, kasap pazarı, sebze hali, basın kuruluşlarının çalışma ofisleri, alt ve üst geçitler, asayiş şube müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü binası, otobüs durakları ve Noter binalarının dezenfeksiyonunu yaptı” dedi.
Pazar yerlerine el dezenfektanı konuldu
Güder, “Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında ilçenin belirli bölgelerinde günlük olarak kurulan pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatları konuldu. Ekipler, halkın kişisel hijyenini sağlamak için koyulan el dezenfektan aparatlarının yanı sıra pazar esnaflarına vatandaşların sebze ve meyveleri seçmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri uyarılarında da bulundu” ifadelerine yer verdi.
Korona virüs salgınına karşı çok yönlü bir mücadele yürüttüklerine parmak basan Güder, “ Dezenfeksiyon çalışmalarımıza süreç içerisinde çok daha geniş bir boyut kazandırdık. 40 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekiplerimiz, bugün olmuş ilçemizin dört bir yanını dezenfeksiyondan geçirmeye devam ediyor. Bugüne kadar tabiri caizse Battalgazi’de neredeyse dezenfekte etmediğimiz yer kalmadı. Çalışmalarımızı ekiplerimiz koordineli bir şekilde yürütüyor. Bu yöndeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. İlçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir” diye konuştu.

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Özpolat Eczanesi
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