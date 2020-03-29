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Battalgazi Belediyesi dezenfekteyi yoğunlaştırdı

MALATYA HABERLERİ  | 29.03.2020 14:10 | Son Güncelleme

Malatya merkezde halkın yoğun olduğu Soykan meydanında da dezenfekte çalışması yapıldıBattalgazi Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İlçedeki bir çok noktayı dezenfekte eden ekipler, halkın yoğun şekilde kullandığı Soykan Meydanında da dezenfekte çalışması yapıldı.

Malatya merkezde halkın yoğun olduğu Soykan meydanında da dezenfekte çalışması yapıldı
Battalgazi Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçedeki bir çok noktayı dezenfekte eden ekipler, halkın yoğun şekilde kullandığı Soykan Meydanında da dezenfekte çalışması yapıldı. Yeni Cami çevresini ve Kuyumcular sokağını dezenfektanlı su ile yıkayan ekiplerin bu çalışması vatandaşlar ve esnaflardan takdir topladı.
Yapılan dezenfekte çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini ileten Yıldırım Dönertaş isimli esnaf, “Belediyemizin bu ortamda temizliğe büyük önem vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Tehlikeli bu virüs karşısında tedbiri elinden bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu bölgeler dezenfekte edilmişti, yeniden dezenfekte ediliyor. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Osman Akkoyun isimli bir başka esnaf ise, “Battalgazi Belediyemizden çok memnunuz. Çalışmalarına devam ediyorlar. Osman Güder Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Esnaf olarak biz belediyemizin çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Her konuda belediyemiz elinden geleni yapıyor. Virüsü engellemek için de yoğun gayret gösteriyorlar” dedi.
Osman Arıda isimli bir vatandaş da, “Bir Malatyalı olarak Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir temizlik oldu. Bu ilaçlar korona virüsü kökünden temizleyecektir. Bu konularda belediyelerimizin duyarlı olmaları önemli” ifadelerini kullandı.
“Virüse karşı topyekun bir mücadele sürdürmeliyiz”
Dezenfekte çalışmalarının virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar aralıksız devam edeceğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bizler vatandaşımızın sağlığını önemsiyoruz. Dünyayı saran korona virüs tehdidinden halkımızın en az şekilde etkilenmesi için ilçe genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, muhtarlıklar, parklar, bahçeler gibi insanlarımızın yoğun olduğu yerlerde dezenfekte çalışmamız devam ederken, aynı zamanda Soykan Meydanı’nda da ilaçlı su ile yıkama gerçekleştirdik. Özellikle bu meydan çok fazla insan sirkülasyonunun olduğu bir bölge. Vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısında bulunulsa da bazen insanlarımız dışarı çıkabiliyor. Şu süreçte mecburi durumlar olmadığı sürece mutlaka evde kalınmalı. Korona virüsüne karşı mücadelemizi topyekun bir şekilde sürdürmeliyiz. Eğer biz evde kalırsak, dışarıyla temasımızı minimuma indirirsek bu salgını yeneceğiz. Unutmayalım ki her şeyin başı sağlık ve yapılan bu çağrılar da sağlımız için” diye konuştu.

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