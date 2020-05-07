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Battalgazi Belediyesi, fırıncı esnafına maske dağıttı

MALATYA HABERLERİ  | 07.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi’yi ziyaret ederek, fırıncı esnafına maske dağıtıldı.Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle daha önce de fırıncıları ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası Başkanımız Mehmet Büyükelçi’yi ziyaret ettik.

Battalgazi Belediyesi, fırıncı esnafına maske dağıttı

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi’yi ziyaret ederek, fırıncı esnafına maske dağıtıldı.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle daha önce de fırıncıları ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası Başkanımız Mehmet Büyükelçi’yi ziyaret ettik. Korona virüs sürecinde fırıncılarımız insanlarımızı mağdur etmemek adına gece gündüz çalışıyorlar. Hizmet veren dolayı hepsine müteşekkiriz. Bu süreç içerinden fırıncı esnafımızı ziyaret ederek, onların sorun ve sıkıntılarını dinledik. Sorun çözülmesi noktasında yardımcı olmaya çalıştık” dedi. Fırınlarda hijyeni sağlamak adına gereken tedbirlerinde alındığının altını çizen Başkan Güder, “Belediyeler olarak Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerimiz, ortaklaşa koordineli bir çalışma içerisindeler. Bundan sonrada çalışmaları daha çok sıkılaştırarak, fırınlarımızda ve unlu mamülleri de hijyeni sağlamak adına, gereken tedbirleri ve önlemleri aldık. Vatandaşımızın sağlığını korumak adına elimizden geleni yapacağız. Hepimizin temennisi bu süreci az hasarla atlatmak. Bugün Başkanımıza esnaf kardeşlerimize verilmek üzere koruyucu maskeleri Battalgazi Belediyesi olarak teslim ettik. Bizi burada ağırladığı için Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası Başkanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi de, “Battalgazi Belediye Başkanım Sayın Osman Güder bugün bizleri ziyaret etti. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Korona virüs salgını başladığı günden itibaren başkanımız ve ekibi fırıncılarımız yanında olmuşlardır. Koruyucu maske başta olmak adına hijyen noktasında gereken ne varsa yerine getirmişlerdir. Başkanımızın buraya kadar gelerek, bizlerin hatırını sorması, bizleri gerçekten onurlandırmıştır. Daha önce fırınlarımıza maske dağıtımı Battalgazi Belediyemiz tarafından yapılmıştı. Bugünde odamıza kadar getirdiler. Maske eksiği olan fırıncı arkadaşlarımıza bu maskeleri de dağıtacağız. Ziyaretlerinden dolayı ayrıca a Battalgazi Belediye Başkanım Sayın Osman Güder’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi, fırıncı esnafına maske dağıttı

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