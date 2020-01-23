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Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne övgü

MALATYA HABERLERİ  | 23.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tesisleri gezdikten sonra yaptığı açıklamada, "Valimiz Aydın Baruş ile vatandaşlarımızın Sportif faaliyetlerini yapabilecekleri ve Eylül ayında faaliyete giren Sosyal Yaşam Merkezimizi gezdik.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tesisleri gezdikten sonra yaptığı açıklamada, "Valimiz Aydın Baruş ile vatandaşlarımızın Sportif faaliyetlerini yapabilecekleri ve Eylül ayında faaliyete giren Sosyal Yaşam Merkezimizi gezdik. Battalgazi Sosyal Yaşam spor merkezimiz 20 bin metre kare kapalı alana sahip, içinde erkeklere ve bayanlara özel iki yarı olimpik yüzme havuzu bulunmakta. Çocuklarımızın yüzebileceği mini havuzlarımız var. Burada yüzmenin haricinde birçok sportif alanda aktivite yapılmakta. Bunlardan bir tanesi Fitness salonları, gençlerin ve bayanlarımızın aerobik yapabileceği alanlarımız ile birlikte çocuklarımızın jimnastik yapabileceği alanlar mevcut. Spor merkezimizde aynı anda 500 kişi farklı alanlarda spor yapabiliyor. Biz, bu mekanı Battalgazi’mize kazandırırken, özellikle bu bölgede böyle kapsamlı bir sosyal tesisin olmayışını göz önüne alarak, bölgemizde yaşayan insanların sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için ihtiyaçlarını gidermek adına bu tesisimizi Battalgazi’mize kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.
Sosyal Yaşam Merkezi’ne 800 civarında kayıtlı üye bulunduğuna dikkat çeken Güder, “Bu üyelerimize burada en iyi hizmeti veremeye çalışıyoruz. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi’nden gelen hocalarımız ile burada öğrencilerimize Resim, Müzik ve farklı kurslarla eğitim veriyoruz. Bizlere bugün eşlik eden sayın Valimiz Aydın Baruş’a emeğinden ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya Valisi Aydın Baruş da, "Battalgazi ilçemize çok güzel bir yaşam merkezi kazandırılmıştı. Eylül ayında hizmete açılmış ve o günden beri de vatandaşımız tarafından teveccüh görerek, faaliyetine aralıksız şekilde devam ediyor. Yaşam Merkezi’ni gezdik ve gördük. Çok nezih ve temiz bir mekan olmuş. Vatandaşlarımızın maddi olarak da çok rahat bir şekilde karşılayabileceği bir aidat sistemi şeklinde burada bütün yediden yetmişe, çocukluk çağından gençliğe yaşlılarımıza kadar insanlarımızın istifade edebileceği alanlar oluşturulmuş. Gerek yüzme havuzları, gerek Fitness salonları, gerek kafeterya imkanları, gerekse gençlerimizin, çocuklarımızın sanatsal ve sportif alanda istifade edebileceği alanlar oluşturulmuş. Çok güzel bir yaşam merkezi olmuş. Yoğun şehirleşme ile birlikte insanlar yaşadıkları konutlarda sıkılıyorlar. İnsanımız bu tür alanlara ihtiyaç duyuyor. Böyle merkezlerin oluşturulması, modern şehirlerin oluşturulması anlamında da oldukça önemli. Bu anlamda Battalgazi ilçemizin şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlarımıza sordum bu tesislerden en az bin 500’e kadar düzenli bir üyelik sistemi ile istifade etme imkanı var. Çok güzel bir imkan ve adeta hayran kaldım. Böyle mekanların oluşturulması, şehrimize kazandırılması çok önemli. Bu mekanları görmekten dolayı oldukça memnun kaldım. Bu anlamda Osman Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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