Battalgazi Belediyesi, Turgut Özal Üniversitesinde asfalt serimi yaptı

Malatya’da, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konforlu ve güvenilir bir ulaşım için asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Malatya Turgut Özal Üniversitesinin yer aldığı arazi yolunda yeni asfaltlama çalışması yapan Battalgazi Belediyesi ekipleri, 2 bin metrelik satıh kaplama asfalt çalışmasını tamamladı. Yolların yenilenmesiyle Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne giden yollar yeni eğitim dönemine hazır hale getirilmiş oldu.

Yapılan çalışmaları Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Başkan Yardımcıları ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerimiz gelmeden üniversitemizin bulunduğu yollarımızda asfalt çalışmalar yaptık” dedi.

“Başkanımız okullar açılmadan yollarımızı yaptı”

Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Yeni eğitim ve öğretim süreci öncesi Battalgazi kampüsümüzde öğrencilerimizi beklerken, Battalgazi Belediye Başkanımız da öğrencilerimiz geldiğinde ulaşımda sorun yaşamamak adına yollarımızı yapıyor. Başkanımızdan daha önce yollarımız ile ilgili söz almıştık. Kendisi de sağ olsun okullar açılamadan gerekeni yaptı. Ekiplerini yönlendirerek, Üniversitemizin içindeki ihtiyaç duyulan yolların asfaltlama işlemini yaptırdı. Başkanıma ve ekibine çalışmalardan dolayı üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.