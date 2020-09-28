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Battalgazi Belediyesi’nde HES uygulaması başladı

MALATYA HABERLERİ  | 28.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES Kodu uygulaması, Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Battalgazi Belediyesi’nde HES uygulaması başladı

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES Kodu uygulaması, Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Mesai saatinin başlaması ile birlikte tüm personel ve vatandaşlar HES kodu ile Battalgazi Belediyesine girebilecekler.
Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında Battalgazi Belediyesi personelleri başta olmak üzere belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından güvenlik görevlilerine gösterdikleri HES kodu ile binaya alındı. Battalgazi Belediyesi bina girişlerine uyarı afişleri asılarak, vatandaşlar uygulama hakkında bilgilendiriliyor. Kodu olamayan veya olup da riskli görülen kişiler, Belediye personelleri tarafından binalara alınmayarak ilgili kuruluşlara yönlendirilecek.
Öte yandan Battalgazi Belediyesi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği olan ‘Güvenli Alan’ uygulamasını da hayata geçirdi. Bu uygulama ile akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor.

Battalgazi Belediyesi’nde HES uygulaması başladı

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