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Battalgazi Belediyesi’nde yangın tatbikatı

19.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personele yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularını içeren tabikat yapıldı.Battalgazi Belediyesi, önlemlerin hayati değerine dikkat çekmek amacıyla Makine İkmal Şantiyesi ve Asfalt Üretim Tesislerinde görevli personele ’Yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı’ gerçekleştirdi.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personele yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularını içeren tabikat yapıldı.
Battalgazi Belediyesi, önlemlerin hayati değerine dikkat çekmek amacıyla Makine İkmal Şantiyesi ve Asfalt Üretim Tesislerinde görevli personele ’Yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı’ gerçekleştirdi. Tatbikatta 43 personelle yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitimler verildi.
Battalgazi Belediyesi iş Güvenliği Uzmanı Emin Temizer ve Yangın Eğitmeni Özkan Genç tarafından verilen eğitimlerin ardından, ekipler tarafından temsili olarak çıkarılan yangın ile personelinin olaya müdahale etmesi istenildi. Makine İkmal Şefliği ve Asfalt Üretim Tesisinde görevli personelin başarılı müdahalesiyle tatbikat son buldu.
Yoğun programı nedeniyle düzenlenen tatbikata katılamayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yangınla, doğal afetlerle mücadele konusunda personelin bilinçlenmesi yönelik bu tür eğitim ve tatbikatları düzenli olarak yaptıklarını ifade etti.

“Yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı”
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Özkan Genç, “Battalgazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz yangın tatbikatında ki amacımız, personellerimizin karşı karşıya kalabileceği yangınlara uygun söndürme tetkiklerini uygulayarak, hasar almadan yangına müdahale etmelerini sağlamak ve etkili bir söndürme işlemini uygulamak. Burada personelimize katı yangınları, sıvı yangınları, gaz yangınları ve elektriksel kaynaklı yangınlarda ne tür müdahaleler yapmaları gerektiği konusunda uygulamalı olarak bilgilendirme yaptık. Yangın söndürücü tüpün kullanımını anlattık. Normalde bazı personeller, yangın söndürücü kullanılırken bilgi yetersizliğinden dolayı yangına müdahale etmekte çekinebiliyor. Onlara bir yangın esnasında çekinmemeleri gerektiğini ve uygun yöntemlerle söndürme işlemi uyguladığımızda söndürme işleminin çok basit bir şekilde gerçekleştirdiğimizi gösterdik. Bunlara etkili bir söndürme işlemi uygularsak hem ekipmanlarımıza zararı en aza düşürüyoruz hem de can güvenliğimizi sağlamış oluruz. Düzenlediğimiz tatbikat başarıyla tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatlarıyla bu eğitimleri bütün personelimize vereceğiz. Daha öncesinde Temizlik İşleri personellerimize vermiştik. Bugünde Fen İşleri personellerimize veriyoruz. Yine bir tatbikatta belediyemizdeki personellere olacak. Bu tatbikat deprem tatbikatı olacak. Çünkü yüksek bir bina ve deprem anında yapılması gerekenleri personellerimize anlatacağız” dedi.

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