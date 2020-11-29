YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Battalgazi Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı

Battalgazi Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 29.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak, mağduriyet yaşanmaması için ödemelerin yapılması konusunda uyarıda bulundu.Battalgazi Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin devam ettiğini ve ikinci taksitini yatırmak isteyen mükelleflerin mağdur olmaması için 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemelerin yapılması gerektiği duyuruldu.

Battalgazi Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak, mağduriyet yaşanmaması için ödemelerin yapılması konusunda uyarıda bulundu.
Battalgazi Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin devam ettiğini ve ikinci taksitini yatırmak isteyen mükelleflerin mağdur olmaması için 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemelerin yapılması gerektiği duyuruldu. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergilerini yarın mesai bitimine kadar ödemeleri konusunda çağrıda bulunulan açıklamada, saat: 09.00-17.30 arasında Battalgazi Belediye hizmet binasında bulunan veznelere ve Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki veznelere ödeme yapılabileceği hatırlatıldı.
Açıklamada catandaşlar vergilerini Battalgazi Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi https://www.battalgazi.bel.tr/ e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabileceği belirtildi.

Battalgazi Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:20
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Atayık Eczanesi
Merkez
Botanik Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.