YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması

Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması

05.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde ilçedeki binlerce vatandaşa destek veren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, salgın sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebileceği “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek.Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, içerisinde bulunduğumuz korona virüs süreciyle birlikte insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla, 3 kategoride “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde ilçedeki binlerce vatandaşa destek veren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, salgın sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebileceği “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek.
Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, içerisinde bulunduğumuz korona virüs süreciyle birlikte insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla, 3 kategoride “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek. Ortaokul, Lise ve Yetişkinler kategorisinde düzenlenecek olan resim yarışmasının başvuruları 5 Şubat 2021 tarihinde başlarken, 12 Mart 2021 tarihinde ise başvurular son bulacak. 18 yaş üzeri tüm sanatseverlerin de katılımına açık olacak olan yarışmaya, resmi ve özel okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de ücretsiz olarak başvuru yapabilecek. Yarışmaya katılanların seçtikleri bir tema üzerinden yaptıkları resimleri belirtilen tarihler arasında Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru formu ile birlikte bir adet eserlerini elden veya kargo ile teslim edebilecek. Resim yarışmasının ödül töreni ise 22 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler
Battalgazi Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacılar çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Ortaokul kategorisinde; birinci olan yarışmacılar Bisiklet, ikinci olanlar Tablet, üçüncü olan olanlar ise Akıllı saat hediye edilecektir. Lise kategorisinde; birinci olan yarışmacılar Bisiklet, ikinci olanlar Tablet, üçüncü olan olanlar ise Akıllı saat hediye edilecektir. Yetişkinler kategorisinde ise birinci olan yarışmacıya 1500 TL, ikinci olan yarışmacıya 1000 TL ve üçüncü olan yarışmacıya 500 TL hediye verilecek.

Sanatseverlere davet
Yarışma hakkında kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Korona virüs salgını eğitim sisteminde ve çocukların sosyal yaşamlarında birçok değişikliğe sebep oldu. Hastalıkla mücadele sırasında yaşanan olumsuzluklardan biraz uzaklaşmak ve hayata umutla bakmak için çocuklar ve yetişkinlerimizin hayal gücüne ve renklerine ihtiyacımız olduğunu düşünerek böyle bir yarışma düzenlemek istedik. Sanatsever çocuklarımız ve yetişkinlerimiz, düzenlemiş olduğumuz penceremden pandemi konulu yarışmamıza eserleri ile katılacaklar. Malatya’da ve Battalgazi’deki tüm öğrencilerimizi ve yetişkinlerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Ayda Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Milletvekili Tüfenkci yeni yatırımları değerlendirdi

Milletvekili Tüfenkci yeni yatırımları değerlendirdi

Bakan Karaismailoğlu’ndan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Bakan Karaismailoğlu’ndan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın temeli atıldı

Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın temeli atıldı

Battalgazi’de sokak hayvanlarını unutulmuyor

Battalgazi’de sokak hayvanlarını unutulmuyor

Filenin kaplanlarına manevi destek

Filenin kaplanlarına manevi destek

Yaralı kurt, hayvan bakımevinde tedavi altına alındı

Yaralı kurt, hayvan bakımevinde tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.