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Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı

25.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı

Battalgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada vergi ödemelerinin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade edilerek, yapılandırma da son başvuru tarihin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü sona ereceği belirtildi.Daha önceden 31 Ocak olarak açıklanan vergi borçlarındaki yapılandırma başvurularının son günü 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Battalgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada vergi ödemelerinin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade edilerek, yapılandırma da son başvuru tarihin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü sona ereceği belirtildi.
Daha önceden 31 Ocak olarak açıklanan vergi borçlarındaki yapılandırma başvurularının son günü 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Battalgazi Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü 7256 sayılı vergi affı kapsamında borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için hatırlatmada bulundu. Yapılandırmada son haftaya girildiğinin belirtildiği açıklamada, "Mükellefler, yapılandırma işlemlerini 1 Şubat Pazartesi günü mesai saatine kadar gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden başvuruda bulunurken, Battalgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşların bu yapılandırmadan yararlanabilmesi için son haftaya girildiğinin hatırlatması yapıldı. Belediye’ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma kapsamında 1 Şubat Pazartesi gününe kadar başvuru yapmaları halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağladığı ve yapılandırma yapacak vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları belirtildi. Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşların ödemelerini 1 Mart 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi
31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçların yapılandırma kapsamında değerlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, mükelleflere borçlarını peşin ödeme ve taksitlendirme olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşların ödemelerini 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Ödemeler Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binasındaki veznelere yapılabileceği gibi www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması adresinden de gerçekleştirilebilecek.

Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı

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