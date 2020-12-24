Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırmada son hafta uyarısı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Belediye’ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için bir hatırlatmada bulunarak, yapılandırmada son haftaya girildiğinin altını çizdi. Mükellefler, yapılandırma işlemlerini 31 Aralık’a kadar gerçekleştirilebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Battalgazi Belediyesi, kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçları yapılandırma işlemlerini sürdürüyor. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden başvuruda bulunurken, Battalgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşların bu yapılandırmadan yararlanabilmesi için son haftaya girildiğinin hatırlatması yapıldı. Belediye’ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma kapsamında 31 Aralık Perşembe gününe kadar başvuru yapmaları halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağladığı ve yapılandırma yapacak vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları belirtildi.