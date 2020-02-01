YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Battalgazi ilçesinde hasar tespitleri sürüyor

Battalgazi ilçesinde hasar tespitleri sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 01.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından Malatya’nın Battalgazi ilçesinde de çok sayıda ev ağır hasar gördü.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından Malatya’nın Battalgazi ilçesinde de çok sayıda ev ağır hasar gördü. AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır’da bölgede inceleme yaparak, yaraların en kısa sürede sarılacağını söylediler.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte ilçede depremden hasar gören bölgeleri gezen Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, burada depremzedeler ile görüşerek sorunlarını dinlediler.
Belediye Başkanı Osman Güder, depremin hemen ardından tüm yetkililerle birlikte sahada olduklarını ifade ederek, ilçede 240’ın üstünde ağır hasarlı bina bulunduğunu söyledi. 30 binayı mühürlediklerini belirten Güder, bin 1871 ağır hasarlı konutun olduğu ilçede hasar tespit çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü dile getirdi. Güder, Battalgazi Belediyesi olarak mağdur olan vatandaşların her daim yanında olduklarını ifade ederek, depremzedelerin barınma başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalıştıklarını söyledi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise depremin yaşandığı 24 Ocak Cuma günüden itibaren bölgede olduklarını anımsatarak, devletin kısa sürede afetzedelerin yanında olduğunu ifade etti. İçişleri, Sağlık ve Çevre Şehircilik Bakanlarının ilk andan itibaren deprem bölgelerinde olduğunu söyleyen Kahtalı, “Depremlere karşı tedbirler almak zorundayız. Yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyoruz. Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için tüm ekipler sahada canla başla çalışıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında deprem bölgesine geldiğini ve vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız Doğanyol ilçesinde yaptığı konuşmada, Malatya’nın neresinde olursa olsun depremden zarar görmüş hiçbir vatandaşı mağdur edilmeyeceğini söyledi. Yapılması gereken ne varsa devlet olarak milletimizin yanındayız. Allah bir daha böyle acılar vermesin. Bundan sonra ağır hasarlı konutları yıkılması çalışmaları yapılacak. Bu süreci de yakından takip edeceğiz. Depremzedelerin kalıcı konutlarının da biran önce yapılıp teslim edilmesi adına gerekli süreci de yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Malatya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
12:45
İkindi
15:30
Akşam
17:55
Yatsı
19:13

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Bizim Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Malatya’da grip salgını

Malatya’da grip salgını

Öğretmen Azize Çelik, Memleketi Malatya’da Toprağa Verildi

Öğretmen Azize Çelik, Memleketi Malatya’da Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.