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Battalgazi Meclisi, ekim ayı toplantıları sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı Olağan toplantısının 1.oturum 2.birleşiminde bir araya gelerek, 6 gündem maddesini görüştü.Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı 1.oturumun ikinci birleşimi ile devam etti.

Battalgazi Meclisi, ekim ayı toplantıları sürüyor

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı Olağan toplantısının 1.oturum 2.birleşiminde bir araya gelerek, 6 gündem maddesini görüştü.
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı 1.oturumun ikinci birleşimi ile devam etti. Korona virüs tedbirleri dahilinde Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Başkanvekili Eyüp Sağlam Başkanlığında gerçekleşen toplantıda açılış ve yoklamanın ardından 1 Ekim 2020 tarihli Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi. Saat 15.00’te yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda 1.oturumdan görüşülemeyen 6 gündem maddesi meclise sunuldu. Bahçebaşı Mahallesi 575 ada 13 nolu parselde imar plan değişikliği, 2021 Mali yılı Performans programı, 2021 Mali yılı bütçesi, 2021 Mali yılı Bütçe Kararnamesi ve 2021 Mali yılı Ücret Tarifelerinin yer aldığı gündem maddeleri görüşülerek, plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonuna havale edildi.

29 park ve 4 sokağa isim verilmişti
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirmişti. Ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; ilçede bulunan 29 isimsiz parka ve 4 isimsiz sokağa isim verildi.
Battalgazi Belediye Meclisi, 1.oturumun 3.birleşimi için 12 Ekim Pazartesi günü saat 11:00’de Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.

Battalgazi Meclisi, ekim ayı toplantıları sürüyor

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