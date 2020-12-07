Merkez İlçe Battalgazi Beydağı Mahallesinde Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacak olan 2 katlı Battalgazi Semt Kütüphanesi için ilk kazma vuruldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’ye örnek bir kütüphane kazandırıyoruz. İlçemiz okuyor, bununla ne kadar gurur duysak azdır. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Merkez Beydağı Mahallesi TOKİ Parkı yan kısmında bulunan 500 metrekarelik alan üzerine yapılacak Battalgazi Semt Kütüphanesi’nin temel kazısı yapıldı. Gelecek nesillerin eğitimine ve eğitim için de kütüphanelere büyük önem veren Battalgazi Belediyesi tarafından Merkez Beydağı Mahallesinde Covid-19 salgını nedeniyle yeni normale uygun olarak dizayn edilecek olan 2 katlı modern Battalgazi Semt Kütüphanesi’nden 7’den 70’e her yaştan insan faydalanabilecek. Bu proje ile ilçedeki kütüphane eksiğini kapatmak için büyük bir adım atıldığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve en ince ayrıntıların bile düşünüldüğü Battalgazi Semt Kütüphanesi içerisinde okuma salonlarından çalışma odalarına, bilgisayar odalarından çocuk aktivite odalarına, kitap bölümlerinden ofislere, kafeteryasına, mescitlere, bay-bayan ve engelli lavaboları yer alacak. Öte yandan kütüphanede Covid-19 sebebiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri de yeni normale uygun olarak dizayn edilecek.

Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun

Battalgazi Belediyesi tarafından büyük bir hizmetin Merkez Beydağı Mahallesine kazandırıldığının altını çizen mahalle sakinlerinden Bayram İşli, “Öncelikle böyle bir hizmeti bölgemize kazandırdığı için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Dinimizin ilk emri okudur. Oku ile başlayan bir dinin mensuplarıyız. Battalgazi Belediyesi tarafından burada bir kütüphane yapılıyor. Malatya’mız ve bölgemiz için bu büyük bir hizmettir. Daha önce yapılan parkımızdan sonra kütüphanenin de yapılıyor olmasını bizleri memnun ediyor. Bu güzel, hayırlı çalışmaların devamı da gelecek inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Aydın Rışvanlı isimli mahalle sakini ise “2. Bölge Toplu Konutlar site Müdürüyüm. Osman Başkanımız mahallemize bir park kazandırmıştı. Şimdi ise gençlerimize bir kütüphane kazandıracak. Bölgemde oturan kat malikleri vatandaşlarım ve şahsım adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eyüp Yıldız isimli bir mahalle sakini de, “1982 yılından itibaren Merkez Beydağı Mahallesi’nde oturuyorum. Mahallemiz de daha önce parkımız yoktu. Belediye Başkanımız Osman Güder, çocuklarımız için mahallemize park kazandırdı. Şimdi ise kütüphanemizi yapıyorlar. Başkanımızın çalışmaları mükemmel. Çok güzel çalışıyor. Bu hizmetleri elinden geldiğince, gücü yettikçe Battalgazi’nin 103 mahallesinden esirgemiyor. Battalgazi Belediyemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çevre mahaller de kütüphaneden faydalanacak

Mahallede bulunan öğrencilerin başka kütüphanelere gittiğinin altını çizen ve güzel bir projenin mahalleye kazandırıldığını belirten Merkez Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi, artık çevre mahallelerin de yeni kütüphaneden fayadalanacibeleceğini anlatarak, "Allah nasip ederse bölgemiz de 2 katlı semt kütüphanesi yapılacak. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile görüştüğümüz de mahallemizin fakir bir bölge olduğunu ve böyle bir ihtiyacın olduğunu belirttiğimiz de bizleri geri çevirmedi. Buradaki öğrencilerimiz başka kütüphanelere gidiyorlardı. Ellerinden ne geliyorsa ve şartlarını da zorlayarak güzel bir semt kütüphanesini mahallemize yapacaklarını belirttiler. Çalışmalarda başlamış durumda. Sadece bizim mahalle için değil, buraya yakın Cemal Gürsel Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ve Başharık mahallesindeki gençlerimiz de bu kütüphaneden faydalanacak. Adı üzerinde semt kütüphanesi. Allah nasip ederse, kitapların bol olduğu, sessiz bir ortamda evlatlarımız çalışabileceği kütüphanemiz yakında hizmete açılacak. Başkanımız duyduğum ve tanıdığım kadarıyla vicdan sahibi bir insan. Bunu kendi çalışanları üzerinde de biz görüyoruz. Başkanımıza Osmanlı beyefendisi derken boşuna demiyoruz. İşçisi memnun, mahalleliler memnun, biz memnunuz. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Mahallemize yapılan hizmet hizmettir. Şahsım ve mahallem adına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun”

Öncelikli görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi ilçemiz de birkaç bölgede gençlerimize hizmet etme adına Gençlik Merkezlerimizi inşa ettik. Önceki gün Orduzu bölgemizde yapımına başlanacak olan Gençlik Merkezimizin müjdesini verdikten sonra bugünde TOKİ bölgesinin yoğun olduğu Merkez Beydağı mahallemizde ciddi bir ihtiyaç olan Semt Kütüphanemizin temel kazı çalışmalarına başladık. Bizde burada bugün dualarımızı ederek, hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için muhtarımızla gelerek çalışmaları yerinde inceledik. Çocuklarımız evlerinde yeterli bir ders çalışma alanı bulamadıkları için bize böyle bir talep gelmişti. Bizde bu talebi değerlendirerek, öğrencilerimizin uzak yerlere ders çalışmaya gitmelerinin önüne geçmek adına bu bölgemize 2 katlı modern bir kütüphaneyi evlatlarımıza kazandırma çalışmasına başladık. Vatandaşa hizmet bizim öncelikli görevimiz. Sabah erken saatlerde ders çalışmak için çocuklarımız buraya geldiğinde gece geç saatlere kadar tüm ihtiyaçlarını bu güzel mekanda karşılayabilecek. Bu tür yapılar, o bölgenin kalkınmışlığına, insandaki bilgi düzeyinin yükselmesine vesile olacak inşallah. Battalgazi’mizi daha yaşanabilir, insan konforunu arttırabilecek bir düzeye getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içinde burayı yaparak öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Buraya yakın birkaç mahallemizin Yeşilyurt bölgesinde olmasına rağmen bölge farkı gözetmeksizin evlatlarımız buraya gelerek diledikleri gibi derslerine çalışabilecekler. Battalgazi Belediyesi olarak okuyan Battalgazi’ye örnek bir kütüphane kazandırıyoruz. İlçemiz okuyor, bununla ne kadar gurur duysak azdır. Önemli olan Vatandaşımıza hizmet etmek. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

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