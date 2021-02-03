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Battalgazi’de 13 bin 210 mükellef yapılandırmadan yararlandı

03.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Battalgazi’de 13 bin 210 mükellef yapılandırmadan yararlandı

1 Şubat 2021 tarihiyle son bulan 7256 Sayılı Kanun kapsamında Malatya’nın Battalgazi Belediyesi’ne borcu olan 13 bin 210 vergi mükellefi, bu yapılandırmadan faydalanmak için başvuruda bulundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 7256 sayılı vergi affı kapsamında “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

1 Şubat 2021 tarihiyle son bulan 7256 Sayılı Kanun kapsamında Malatya’nın Battalgazi Belediyesi’ne borcu olan 13 bin 210 vergi mükellefi, bu yapılandırmadan faydalanmak için başvuruda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 7256 sayılı vergi affı kapsamında “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayan ve 1 Şubat 2021 tarihinde sona eren yapılandırmadan milyonlarca vatandaş faydalanırken, Battalgazi Belediyesi’ne borcu olan 13 bin 210 vergi mükellefi de borçlarını yapılandırdı. Bin 656 vergi mükellefi www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirirken, 11 bin 554 kişi ise Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binasına gelerek işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirdi.

Peşin veya taksitli ödemelerde tarih 1 Mart
Peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlayan yapılandırmadan faydalanan mükellefler, ilk taksit ödemelerini 28 Şubat 2021 tarihi tatile rastladığı için 1 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapabilecekler. Taksitli ödemeyi tercih eden mükellefler ise her taksiti süresinde ve tam ödemesi koşuluyla birer ay arayla ödemelerini gerçekleştirebilecek. İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde yapılandırma hakkını kaybedecek.

Battalgazi’de 13 bin 210 mükellef yapılandırmadan yararlandı

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