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Battalgazi’de 750 fidan toprakla buluştu

MALATYA HABERLERİ  | 31.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 750 fidan toprakla buluştu.Eskimalatya’da ki Hasan Basri Türbesi yanında bulunan alana Battalgazi Belediyesi ile Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) işbirliği ile ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 750 fidan toprakla buluştu.
Eskimalatya’da ki Hasan Basri Türbesi yanında bulunan alana Battalgazi Belediyesi ile Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) işbirliği ile ağaçlandırma çalışması yapıldı. Düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcılarından Zafer Kırçuval ve İsmet Sarıgül, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Güzel, Park ve Bahçeler Müdürü Süleyman Şahin, bazı belediye personelleri ile Çevre Koruma Dergisi üyeleri katıldı.
Programda bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, fidan dikiminin önemini vurgulayarak, doğanın ve yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için fidan dikiminin önemli bir unsur olduğunu vurguladı.
Başkan Güder, “Ağaç yok ise hayat olmaz. 40 tane insanın 1 saatte kirlettiği havayı bir yetişkin ağacımız 1 saatte temizleyip oksijene dönüştürüyor. Battalgazi Belediyesi olarak sürekli fidan etkinliği gerçekleştiriyoruz. Fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz ve buluşturmaya da devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha yeşil daha güzel ve daha oksijeni bol bir Malatya bırakmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Her ağacın bir meyvesi var. Her ağacın azasından insanlar farklı şekilde faydalanabiliyorlar. Bu faydayı göz önünde bulundurarak bu çalışmalarımızı inşallah Battalgazi olarak sürekli devam ettireceğiz. Gönüllü teşekküllümüz olan ve Ankara’dan gelip toprakla buluşturmasına katkıda bulunan ÇEVKOR Genel Müdürümüze şükranlarımı sunarak, teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
Törenin ardından ilk fidanı toprakla buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e plaket verildi.

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