Battalgazi’de borçları yapılandırma çağrısı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçlarını yapılandırıyor. Vatandaşların yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlıyor.

Battalgazi Belediyesi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçlarını yapılandırıyor. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası Vilayet Parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye ile müracaat edebilecekler. Yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlıyor. Battalgazi Belediyesi, borcu bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar içinde bir kolaylık sağlayarak, belediyeye gelmeden www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden başvurmalarını yaparak, işlemlerini kolayca yapabilecek.

31 Ağustos 2020’den önceki borçlar yapılandırılıyor

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar yapılandırma kapsamında yer alırken, bu tarihten sonraki borçlar için ise yapılandırma kapsamına girmiyor. Yapılandırmada mükelleflere borçlarını peşin ödeme ve taksitlendirme olmak üzere iki seçenek sunulacaktır. Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşların ödemelerini 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Taksitli ödemeyi tercih eden mükellefler ise ilk iki taksiti süresinde ve tam ödemesi koşuluyla birer ay arayla ödemelerini gerçekleştirebilecek. Buna göre ilk taksit 2021 Ocak ayı sonu (hafta sonuna gelmesi) 1 Şubat 2021 tarihine kadar, ikinci taksit 2021 Mart, üçüncü taksit 2021 Mayıs ayı içerisinde ödenmek suretiyle birer ay atlayarak tercihindeki taksit sayısına göre ödenecektir. İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde yapılandırma hakkını kaybedecek.

Ödemeler ise Battalgazi Belediyesi hizmet binası Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binasındaki veznelere yapılabileceği gibi www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması adresinden de gerçekleştirilebilecek.



