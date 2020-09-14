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Battalgazi’de cadde ve sokaklar yenileniyor

MALATYA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, bir yandan ilçe merkezindeki yolların bakım ve onarımını yaparken, diğer yandan mahallelerdeki eskimiş olan kaldırım taşlarını da yenileyerek modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yol Hayattır, Yol Medeniyettir düsturuyla ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi’nin dört bir tarafına ulaşımı kolaylaştırmak, araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek için gerçekleştirdiği yol yapım, bakım-onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, bir yandan ilçe merkezindeki yolların bakım ve onarımını yaparken, diğer yandan mahallelerdeki eskimiş olan kaldırım taşlarını da yenileyerek modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.
Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yol Hayattır, Yol Medeniyettir düsturuyla ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi’nin dört bir tarafına ulaşımı kolaylaştırmak, araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek için gerçekleştirdiği yol yapım, bakım-onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sarıcıoğlu Mahallesi’nde yaptığı kaldırım yenileme çalışmasıyla, mahalleyi modern bir görünüme kavuşturdu. Kısa sürede yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan ekiplerin bu çalışmaları, mahalle sakinleri ve esnaflardan büyük takdir topladı” denildi.
Yenileme çalışmalarını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Ekipler çalışmalarını kısa süre içinde tamamladı”
Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Sarıcıoğlu Mahalle Muhtarı Fatih Yücel, “Daha önce tahribatlardan dolayı bayağı sıkıntı yaşıyorduk. Belediye Başkanımız Osman Güder’den tekrardan parke taşlarını söküp yerine yenilerinin yapılması talebinde bulunduk. Başkanımız talebimizi geri çevirmedi ve çalışmaları başlattı. Battalgazi Belediyesi kısa süre içinde burayı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundular. Osman Güder başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımıza ve ekibine teşekkürler ediyoruz”
Battalgazi ilçesinde asfaltsız yol, kaldırımı olmayan ve yolu bozuk bir mahalle ve cadde kalmayacağını vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bu sokağın yıprandığını ve insanların mağdur olduğunu muhtarımız bize ilettiğinde konunun çözümü için Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte incelemelerde bulunduk. Başkanımız buranın yenilenmesi için talimat verdi. Battalgazi Belediyesi bu çalışmaları yapıyor, yapmaya da devam edecektir. İlçemizde asfaltsız, yolu bozulmuş ve kaldırımı olmayan bir mahalle veya cadde kalmayacak. Bu çalışmadan dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yenileme çalışmalarımız devam edecek”
Yapılan yenileme çalışmasının Sarıcıoğlu Mahallesi’ne hayırlı olması temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak hizmet yolunda çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Bugünde Sarıcıoğlu mahallemizin sokaklarını güzelleştirme adına ekiplerimiz sokak yenileme çalışmamızı gerçekleştirdi. Sokağın önceki haline içler acısıydı. Eskisi ile kıyaslanmayacak kadar güzelleşmiş mahallemiz. Diğer mahallelerimizde de bu tür çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için bu şarttı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ederken yapılan hizmetlerden dolayı mutluluklarını dile getirdiklerinde, bizlerde onlardan daha mutlu oluyoruz. Battalgazi belediyesi olarak çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

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