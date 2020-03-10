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Battalgazi’de depremin izleri siliniyor

MALATYA HABERLERİ  | 10.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Depremin etkilerini azaltma adına ciddi çalışmalar yapıldı” dedi.Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

Battalgazi’de depremin izleri siliniyor

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Depremin etkilerini azaltma adına ciddi çalışmalar yapıldı” dedi.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Cengiz ve Boyraz’ı makamında ağırlayan Başkan Güder, ilçedeki yatırımlar hakkında iki başkandan bilgiler aldı.
Ziyarette konuşan Başkan Güder, “Kuluncak Belediye Başkanımız Erhan Cengiz ve AK Parti ilçe başkanı Ahmet Boyraz, hem yaşanan depremle alakalı istişare yapmak hem de Battalgazi ve Kuluncak’ta ki yatırımlarla ilgili istişarede bulunmak üzere bizleri ziyaret ettiler. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı iki başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri mutlu ettiler. Bilindiği gibi depremde en fazla etkilenen ilçe Battalgazi’miz oldu. Bununla alakalı olarak gerek hükümetimiz yapmış olduğu çalışmalar, gerek valiliğimiz, belediyemiz yapmış olduğu çalışmalar neticesinde depremde etkilenen vatandaşlarımızın etkileri azaltma adına ciddi çalışmalar yapılmış oldu. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın arzu ve taleplerine çözüm bulma adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılandı. Hükümetimize şükranlarımı arz ediyorum. Her iki başkanımıza tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz de, “Battalgazi Belediye Başkanımız bugün bizleri makamında kabul etti. Çok önceden bu ziyareti gerçekleştirmek istedik ama depremden dolayı Osman Güder başkanımız da yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına yoğun bir çalışma içerisindeydiler. Deprem öncesinde de bizim işlerimizin yoğun olduğundan dolayı bu ziyaret bugüne nasip oldu. Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. İlçedeki yatırımlarımızı ise istişare içinde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi’de depremin izleri siliniyor

Battalgazi’de depremin izleri siliniyor

Battalgazi’de depremin izleri siliniyor

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