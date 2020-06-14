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Battalgazi’de Engelsiz Yaşam Merkezi, sıkı tedbirlerle hizmete açılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 14.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını süresince geçici süreyle kapalı olan Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni normal kuralları çerçevesinde tedavi ve eğitimlerine 15 Haziran Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.Türkiye’de ki üç merkez arasında yer alan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip korona virüs salgını normalleşme süreci kapsamında 15 Haziran Pazartesi günü uzman öğreticiler eşliğinde eğitim ve tedavilerine kaldığı yerden devam edecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını süresince geçici süreyle kapalı olan Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni normal kuralları çerçevesinde tedavi ve eğitimlerine 15 Haziran Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Türkiye’de ki üç merkez arasında yer alan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip korona virüs salgını normalleşme süreci kapsamında 15 Haziran Pazartesi günü uzman öğreticiler eşliğinde eğitim ve tedavilerine kaldığı yerden devam edecek. Fizik tedavi, hortikültürel, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra müzik ve spor kurslarıyla özel gereksinimli bireylere umut olan Engelsiz Yaşam Merkezi, normalleşme sürecinde dezenfeksiyon, maske, sosyal mesafe, kişisel hijyen gibi önlemleriyle yeniden özel gereksinimli bireylere merhaba diyecek. 2 yaş ve üstü tüm zihinsel ve fiziksel engeli olan bireylerin faydalanabildiği ve pandemi nedeniyle geçici süre kapalı olan Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, aldığı tüm önlemlerle özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama dahil olmalarına katkı sağlamaya devam edecek.
"Özel gereksinimli bireylerimiz bizim için değerlidir"
Tüm hazırlıklarını tamamlayarak eğitim ve tedavilerine başlayacak olan Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’miz, alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayından bu yana hizmet verememekteydi. O zaman zarfı içinde kurumumuzda defalarca dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Sadece burası değil bölgemizde bulunan tüm kamu kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarımızı, derneklerimizi, esnaflarımızın dükkanlarını, caddelerimiz ve sokaklarımızda gerekli tüm dezenfekte çalışmalarını Battalgazi Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her zaman ön plandadır. Bu noktada bağışıklıkları hassas olan özel gereksinimli bireylerimizin çok özledikleri engelsiz yaşam merkezimiz, yarından itibaren alınan tedbirler nezaretinde uzman hocalarımızın nezaretinde eğitim ve tedavilerine devam edebilecekler. Bizlerde özel gereksinimli bireylerimizin ikinci evi olan merkezimizdeki son kontrolleri inceledik. Özel gereksinimli bireylerimiz bizim için çok ama çok değerlidir. Engelli olmak bir eksiklik değildir. Önemli olan sevgi engelinin olmamasıdır. Yerel Yönetimler olarak, engelli kardeşlerimizin toplumdaki yaşamları ve yaşam standartlarını yükseltmek bizim görevimizdir. Bütün engelleri aştığımız Engelsiz Yaşam Merkezimizde hem nefes almak hem nefes olmak istiyoruz” diye konuştu.

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Akademi Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
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