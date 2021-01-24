Battalgazi’de iki önemli projenin imzaları atıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında iki projenin hibe protokolü imzalandı.

İspendere İçme Suları Sosyal Tesislerinde çıkan doğal ve mineralli suyun bulunduğu havuzların kaplıcalara dönüştürülmesi için kurulacak olan Güneş Enerji Santralı (GES) projesi ve ilçedeki çiftçilere destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan Makine Parkı Projesi, imzalanan protokolle hayata geçiyor.

Bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç arasında Makine Parkı projesi ve İspendere İçme Suları Sosyal Tesislerine kurulacak olan (GES) projelerinin hibe protokolü imzalandı. Toplam 5 milyon bütçeli yatırımı ilçeyle buluşturacak olan Başkan Güder, ilçe nüfusunun büyük bölümünün tarımla uğraştığını ve sağlık turizmi açısından İspendere’nin önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

İspendere’de kaplıca turizmi oluşturuluyor

Bölgede sağlık ve termal turizmin başkenti olma yolunda ilerleyen Battalgazi Belediyesi, turizm cenneti Malatya’yı ziyaret edecek olan birçok yerli ve yabancı turisti, bu yıl İspendere Şifalı İçme Suları’nda bulunan Otelde konuk etmeyi hedefliyor. Battalgazi Belediyesi, bölgemiz için büyük önem teşkil eden İspendere Şifalı İçme Suları Sosyal Tesislerinde kurulu havuzların ısıtılarak Kaplıca haline getirilmesi içinde Güneş Enerji Santralini kuracak. En temiz yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile sadece İspendere’de çıkan doğal ve minarelli su ile şifa dağıtacak kaplıcaların suyunu ısıtmak ve tesisin enerji ihtiyacının bir bölümü, kurulacak olan bu santraller sayesinde karşılanacak. İspendere Şifalı İçme Suları’nda hayata geçirilecek olan Güneş Enerji Santrallerinin yanı sıra Otel iç tefrişatı ve peyzaj çalışmaları da, bölge turizminin gelişmesi açısından büyük önem arz ediyor. Battalgazi’de birçok prestij projeyi hayata geçirerek büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, önümüzdeki aylarda hayata geçireceği Makine Parkı projesi ile ilçede tarımla uğraşan çiftçilerin en büyük destekçisi oluyor. Çiftçi dostu Başkan Güder, proje kapsamında çiftçilere; Ekim makinesi, Ot çayır biçme makinesi, Gübre serpme makinesi, Silaj makinesi, Balya makinesi, İlaçlama makinesi, Meyve Silkeleme makinesi ve Tesviye Bıçağı makineleri ile çiftçilerin en büyük sıkıntısı olan ekipman ihtiyacını giderecek.

“İlçenin kalkınması için başkanımız yoğun çaba harcıyor”

S.S Hatunsuyu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Sonkaya, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için yoğun bir çalışma içinde olduğunu söylemek istiyorum. Bu parkımız hizmet amaçlı kurulan bir parktır. Hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir. Çiftçilerimizin işlerini en hızlı şekilde yapmaları ve çiftçilerimize ekonomik anlamda katkı sağlayacak bir parktır” şeklinde konuştu. “Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun”

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, “Battalgazi Belediyemizin hazırladığı iki projenin imza törenini yapacağız. Bir

tanesi Hatunsuyu Makine parkı diğeri ise İspendere ile ilgili kırsal turizm projesi. Ben bu iki güzel projenin Battalgazi’mize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. “Çiftçilerimizin sorunların çok iyi biliyorum”

Battalgazi’yi geliştirmek adına çalışmalarına ara vermeden gece gündüz devam ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’miz için hayırlı iki projemizin imza törenini yapıyoruz. Malatya sanayi kenti olmasının yanı sıra ayrıca tarım kenti olma özelliği taşıyor. Bizde ilçemizde tarımsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçilerimize yardımcı olmak adına projemizi hazırlayarak, TKDK’ya sunduk. Projemiz onaylandı. Hatunsuyu mahallesinde oluşturulacak merkezde projemizi hayata geçiriyoruz. Özellikle Battalgazi sebze üretimi ile öne çıkmış bir ilçemiz. Battalgazi’de üretmiş olduğumuz sebzeleri Türkiye’ye dağıtan bir merkez halindeydik. Süreç içerisinde bu durum ortadan kalmış göründü. Bizde yeniden eskiden olduğu tarımsal alanda daha iyi bir Battalgazi’yi geliştirmek adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Nasıl kayısımız milli ürünümüz ise diğer ürünlerimizi de hak ettiği yere getireceğiz. Çiftçiliğini içinden geldiğim için çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Bu noktada yardımcı olabilmek adına çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.