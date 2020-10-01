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Battalgazi’de isimsiz sokak ve parklara isim varildi

MALATYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Battalgazi’de isimsiz sokak ve parklara isim varildi

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Osman Güder’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında, ilçede bulunan 29 isimsiz parka ve 4 isimsiz sokağa isim verildi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi.
Ağırlıklı olarak imar plan değişikliklerinin görüşüldüğü mecliste, ilçe sınırları içerisinde bulunan 29 parka da isim verildi. Battalgazi Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından yapılan çalışma sonucunda Toygar ve Selçuklu mahallelerindeki 3 sokağa da yeni isim verildi. Tuğrul, Selçuk Bey, Fazilet ve Tepeli sokak isimlerinin kabul edildiği meclis de, Ekim ayı 2. Oturumu ise 9 Ekim 2020 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Battalgazi’de isimsiz sokak ve parklara isim varildi

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