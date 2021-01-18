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Battalgazi’de karla mücadele yoğun mücadele

18.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Battalgazi Belediyesi kar ve buzla mücadele ekipleri, ilçede teyakkuza geçti.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi kar ve buzla mücadele ekipleri, ilçede teyakkuza geçti. Geçtiğimiz gece başlayan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda karla mücadele ve tuzlama çalışmaları yürüten ekipler, 103 mahallede yoğun mesaisini sürdürüyor.
Malatya’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Battalgazi Belediyesi ekipleri, kar yağışının ilk anından itibaren teyakkuza geçti. Gece başlayan kar yağışıyla birlikte Battalgazi Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekipler, karla mücadele için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla sahada görevlendirildi. Yağış boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırarak sahada etkin mücadele gerçekleştiren ekipler, ilçenin 103 mahallesinde yoğun mesaisine devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Battalgazi’de işe gitmek isteyen vatandaşlar, açık olan yollarda herhangi bir sorun yada sıkıntı yaşamadılar. Öte yandan yayaların can güvenliği için özellikle kaldırım ve üst geçitlerde temizlik ve kar küreme çalışması yapılırken, gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlardan büyük takdir topladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerinin cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına başladığını, ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde ilçede karın olumsuz etkilerinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Başkan Güder, “Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilçemizin birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz ve yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz. Kar berekettir ama zaman zaman da olumsuzluklara neden olabiliyor. İlçemiz de bir olumsuzluk istemiyoruz ve bunun için de sürekli saha da olacağız. Gayret ve özverilerinden dolayı ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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