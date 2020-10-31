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Battalgazi’de pazar yerlerine özel bakım

MALATYA HABERLERİ  | 31.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede kurulan tüm pazar yerlerinde oluşan kirliliğin önüne geçmek için pazar yerlerinden arta kalan atıklara anında müdahale ederek, temizliğini ivedi bir şekilde gerçekleştiriyor.Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede kurulan tüm pazar yerlerinde oluşan kirliliğin önüne geçmek için pazar yerlerinden arta kalan atıklara anında müdahale ederek, temizliğini ivedi bir şekilde gerçekleştiriyor.
Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. İlçe genelinde kurulan pazar yerlerinde tonlarca atık toplanarak, temizlik çalışmaları ivedi bir şekilde gerçekleştiriliyor. Pazarcıların sabahın erken saatlerinden başlayıp hava kararıncaya kadar devam eden tezgâhlarındaki sebze ve meyvelerden kaynaklanan atıkların, tezgâhların toplanmasından sonra sokak içinde oluşturduğu olumsuz görüntüye anından müdahale eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, biriken atıkları temizledikten sonra Pazar kurulan sokağı boydan boya suyla yıkayıp temizliyor. Temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Covid-19 salgını nedeniyle Pazar kurulan yerlerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.

Hummalı çalışmaları gece boyunca sürüyor
Battalgazi ilçesi sınırlarında Pazartesi günü 4, Salı günü 3, Çarşamba günü 1, Cuma günü 1, Cumartesi günü 3, Pazar günü ise 2 pazar yeri kuruluyor. Kurulan pazarların temizliği için, 3 yıkama aracı, 6 çöp kamyonu, her semt pazarı için 15 kişilik temizlik personeli ile temizlik işlemi yapılıyor. Temizlik çalışmaları esnasında temizlik ekipleri öncelikle alanda bulunan kaba çöpleri topluyor. Ardından çöp araçlarıyla pazar yerindeki tüm atıklar alınırken, ardından süpürge araçları ve yıkama araçları ile temizleniyor. Daha sonra ise yıkama araçları ile pazar yeri ve çevre temizliği gerçekleştiriliyor.

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