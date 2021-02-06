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Battalgazi’de sokak hayvanlarını unutulmuyor

06.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarını yalnız bırakmıyor.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarını yalnız bırakmıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokakta yaşayan hayvanlara ilçenin dört bir yanında yiyecek ve mama bırakmaya devam ediyor.
Battalgazi Belediyesi, korana virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli ilan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ilçede aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla can dostlarının aç ve susuz kalmaması için yoğun mesai yapan ekipler, Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi kadın üyeleri ve gençlik kolları ile birlikte ilçenin değişik noktalarında bulunan sahipsiz hayvanlara ulaşarak yiyecek ve mama bıraktı. Besleme odak noktaları başta olmak üzere mesire alanları, park, bahçe ve boş araziler gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara kilolarca mama, yem, yiyecek ve su bırakan ekipler, güvercinler içinde belirli alanlara kuşyemi bıraktı. Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Gençlik Sorumlusu Fadime Esin Emre, “Battalgazi Belediyemiz ile birlikte sokak hayvanlarına mama yardımı etmek istedik. Bu konuda Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’den Allah razı olsun. Hep birlikte buraya geldik ve sokak hayvanlarına yem ve su bıraktık. İyi ki varsınız. Umarım bu gibi yardımlarda her zaman beraber oluruz” şeklinde konuştu.

"Sokak hayvanlarımızın canı bize emanet”
Tek bir can dostunun aç kalmaması için ekiplerin yoğun mesaisinin devam ettiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yeni tip salgına karşı Battalgazi Belediyesi olarak tüm birimlerimizi ilk günden itibaren teyakkuza geçirdik. Olumsuz hava koşulları ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokak hayvanlarımız yemek bulmakta zorlanıyor. Merak etmeyin onlar bize emanet. Tek bir canımızın bile aç kalmaması için ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun şekilde çalışıyor. Bu zor süreçte sevimli dostlarımızı sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

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