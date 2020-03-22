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Battalgazi’de vefa sosyal destek grubu oluşturuldu

MALATYA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelgesi kapsamında, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.Battalgazi ilçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Özdemir, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Battalgazi’de vefa sosyal destek grubu oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelgesi kapsamında, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.
Battalgazi ilçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Özdemir, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Kurt, Battalgazi İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat ve İlçe Müftülüğünde Murakıp Murat Erol katıldı. Toplantıda, Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu.
“Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanacak”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “İlçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınması kararlaştırıldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen ve yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Bakanlığımızca belirlenen 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Tüm tedbirler alınmış durumda. Vatandaşlarımızın, doktordan yazdırdığı ilaçtan tutunda evde yiyeceği yemeğe, marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu kapsamda kendileri dışarı çıkmak zorunda olmayacak" dedi.
Gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran da, “İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilde Vali’nin tüm ilçelerimizde ise kaymakamlar başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. İlde vali, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmıştır” diye konuştu.

Battalgazi’de vefa sosyal destek grubu oluşturuldu

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