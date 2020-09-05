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Battalgazi’de yeni imar yolları açılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 05.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında Çöşnük Mahallesi önünden Çamurlu Mahallesindeki Venk Caddesi’ne açılan 3 bin metre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmalarına başladı.Battalgazi Belediyesi, yeni yapılaşmaların olduğu bölgelere yeni imar yolları açarak vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Battalgazi’de yeni imar yolları açılıyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında Çöşnük Mahallesi önünden Çamurlu Mahallesindeki Venk Caddesi’ne açılan 3 bin metre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmalarına başladı.
Battalgazi Belediyesi, yeni yapılaşmaların olduğu bölgelere yeni imar yolları açarak vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Fen İşlerine bağlı ekipler, Çöşnük Mahallesi Memur-Sen TOKİ önünden Çamurlu Mahallesi Venk Caddesi’ne açılan 3 bin metre uzunluğunda ki yeni imar yolu açma çalışmalarına başladı. Yeni yolun açılacağı bölgede inceleme yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, açılan yeni imar yollarının hem bölgede yapılacak olan yapılaşmalar için önem arz ettiğini hem de trafik ağının genişlemesine de yardımcı olduğunu aktardı. Başkan Güder, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırma adına Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarını 7 gün 24 esasına göre sürdürdüklerini de belirtti.
“Zor olsa da bu imar yolumuzu açacağız”
Coğrafi olarak zor bir bölgede yeni imar yolu açtıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’nın ve Battalgazi’mizin gözde yerlerinden birindeyiz. Burada yeni imar yolu açma çalışmalarımıza başladık. Özellikle Battalgazi’de Beydağı’nın eteklerinde insanların yerleşke yeri olarak talep ettiği yerler zaten imara daha önce açılmıştı. Battalgazi Belediyesi olarak bizde açılması gereken diğer imar yollarında çalışmalar yapıyoruz. İnderesi’nin alt kısmından başlayarak Venk diye tabir etmiş olduğumuz Çamurlu’ya bağlı bir mezramızla buradaki bağlantı yollarını sağlamış olacağız. Coğrafi olarak bakıldığında bölge zor bir bölge. Burada çok sert kayalar bulunuyor. Zor olsa da inşallah yolumuzu açacağız. Buradaki yerleşke yerlerimiz oksijen ve manzarası ile Battalgazi’mizin en güzel yerlerinden. 3 kilometrenin üzerinde bir imar yolunu açarak, bölgenin konutlaşmasını ve konutlar yapılmasına katkı sağlamış olacağız. Bu yeni imar yolunun açılması ekonomik olarak çok külfetli bir iş olduğundan dolayı daha öncelerde burada çalışmalar yapılmamış. Külfetlide olsa bu bölgedeki İnderesi, Venk ve Çöşnük ile yeni bağlantı yollarını açma çabası içindeyiz. Buraların imara açılması birçok şahsın mülkiyetlerinin de çalışma yapmasını sağlayacaktır. Belki inşaat yapmak istiyor ama yolların açılmamasından dolayı yapamıyorlar” dedi.

Battalgazi’de yeni imar yolları açılıyor

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