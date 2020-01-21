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  4. Battalgazi’deki işkence iddiasında dev operasyon: 10 gözaltı

Battalgazi’deki işkence iddiasında dev operasyon: 10 gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Malatya’da işkence yapılan ve öldü diye ıssız alanda bırakılan şahısla ilgili 10 kişi polis tarafından gözaltın alındı.

Battalgazi’deki işkence iddiasında dev operasyon: 10 gözaltı

Malatya’da işkence yapılan ve öldü diye ıssız alanda bırakılan şahısla ilgili 10 kişi polis tarafından gözaltın alındı. Adli makamlara çıkartılan şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde alacak verecek meselesi nedeniyle gelen bir grup tarafından evine baskın verilen 36 yaşındaki A.G., zorla evden alınarak Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan ıssız bir bölgeye götürülmüş, burada darp ve işkencenin ardından "öldü" diye sokakta bırakılmıştı. Yaralı halde polisleri aramayı başaran A.G, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahsın otomobilini ve üzerindeki bir miktar parayı da alarak kayıplara karışan şüpheliler hakkında ise polis çalışma başlatmıştı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.G’yi kaçırarak, öldüresiye dövüp işkence yapan şahısları belirleyerek, Malatya ve Adıyaman’ın Sincik ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. A.G’nin zorla alındığı otomobili ve olay esnasında zorla bindirildiği aracı da bulan ekipler, yapılan incelemenin ardından mağdur şahsa alınan otomobili teslim edildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, A.G’ye zorla imzalatılan toplamda 103 bin TL değerinde senet, yine A.G’ye ait olan aracın D.Y isimli şahsa devredildiği yazan sözleşme kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, "Konutta birden fazla Kişi ile yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, kişi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan adli makamlara sevk edilen 10 kişiden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 2’si adli kontrol kararı ile biri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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