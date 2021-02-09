Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan tam destek

Battalgazi’yi daha güzel ve yaşanabilir yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılarak açılışını gerçekleştirdiği Malatya’daki Tohma Köprüsü’nün açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, ilçeye yapmayı hedeflediği projeler hakkında özel bir sunum yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tohma Köprüsü’nün açılış töreni için geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile özel bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Bakan Karaismailoğlu’na Battalgazi’ye kazandırdığı ve kazandıracağı prestij projeler hakkında sunum yapan Başkan Güder, Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede Battalgazi Belediyesi’ne devrinin sağlanacağını belirtti. Başkan Güder, Hatunsuyu bölgesine yeni bir tüp geçit yapılması taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na sunduklarını ve taleplerinin olumlu karşılandığını aktardı.

Başkan Güder: “En büyük yatırımlar AK Parti döneminde yapıldı”

Cumhuriyet döneminden bu yana en büyük yatırımların AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılarak açılışını gerçekleştirdiği Malatya’mızı kuzeye Sivas bölgesine bağlayan Tohma Köprüsü’nün açılışını yapmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilimize geldi. Ziyaretlerinde hem köprümüzü açtılar hem de bir takım müjdeler bize sundular. Bundan bir ay öncede Doğu Anadolu bölgesini Malatya’mıza bağlayan Kömürhan Köprümüzün açılışını gerçekleştirmiştik. Cumhuriyet döneminden bu yana en büyük yatırımlar, AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Daha güçlü bir Türkiye’yi güzel yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm AK Parti ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.