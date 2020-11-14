Battalgazi’ye 25 bin kök süs bitkisi dikiliyor

Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturduğu özel sera alanında üretilen 25 bin adet süs lahanası ve bitki çeşitlerinin dikimine başladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizin yeşil dokusunu koruyarak hep birlikte ilçemizi güzelleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık yerde oluşturduğu özel sera alanlarında, çeşitli süs bitkileri yetiştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından Özel sera alanlarında üretilen 25 bin kök süs lahanası ve çeşitli bitkiler, yenileme çalışmaları tamamlanan park, refüj ve yeşil alanlarında yürütülen çiçeklendirme çalışmaları sonucunda toprakla buluşturuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, süs bitkisi dikimi yapan işçilere kolaylıklar dileyerek, birlikte çiçek dikimi yaptı.

“İlçemizin güzelleşmesine katkı sağlıyoruz”

Çiçek dikimiyle ilgili bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizin tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir tarafında yeşillendirme çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün olarak bünyemizde üretimini gerçekleştirdiğimiz 25 bin kök süs bitkilerini, yeni açtığımız ve yenileme yapmış olduğumuz parklarımızda buluşturuyor. Bu şeklide ilçemizin güzelleşmesine katkı sağlıyoruz. Battalgazi’miz zaten yeşil bir ilçemiz. Ancak yeşilin az olduğu alanlarımızda da çalışmalarımız devam ediyor. Şuana kadar yeni park ve yenileme çalışmasını yaptığımız toplam 36 civarında parkımız bulunuyor. Yeni yaptığımız ve yenileme çalışması yaptığımız parklarımızı vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuş oldu. Bundan sonraki süreçte inşallah parklarımızda, kavşaklarda, caddelerimizde ve yeşil alanların yeşillenmesini Battalgazi’mizde kurmuş olduğumuz üretim alanımızda gerçekleştireceğiz. İlçemizin yeşil dokusunu koruyarak hep birlikte ilçemizi güzelleştirmeyi sürdüreceğiz. Belediye bütçemizin giderlerini azaltmak ve artı olarak katkı sunmak adına Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, bugüne kadar güzel çalışmalara imza atıyor. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Öte yandan Elazığ Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde 200 binin üzerinde fidan çeşitlerinin alımı gerçekleşecek. İnşallah bunları da toprakla ve parklarımızla buluşturacağız. İnşallah önümüzde ki yıl da kendi tüm ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra diğer ihtiyaç duyulan belediyelerimize de bu ürettiğimiz bitkilerimizi satmayı planlıyoruz” dedi.

