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Battalgazi’ye Semt Kütüphanesi

MALATYA HABERLERİ  | 01.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Gençlerin eğitimine büyük önem veren Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Covid-19 salgını nedeniyle yeni normale uygun olarak dizayn edilecek olan 2 katlı Semt Kütüphanesi Merkez Beydağı Mahallesine kazandırılacak.Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’ne yapılacak olan ‘Battalgazi Semt Kütüphanesi’nin protokolü Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalandı.

Gençlerin eğitimine büyük önem veren Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Covid-19 salgını nedeniyle yeni normale uygun olarak dizayn edilecek olan 2 katlı Semt Kütüphanesi Merkez Beydağı Mahallesine kazandırılacak.
Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’ne yapılacak olan ‘Battalgazi Semt Kütüphanesi’nin protokolü Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalandı. Yapılan protokol çerçevesinde Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesine 2 katlı ve modern bir Semt Kütüphanesi kazandırılacak. Kasım ayında ihalesi tamamlanacak olan ve 500 metrekarelik alan üzerine yapılacak Battalgazi Semt Kütüphanesi’nden 7’den 70’e her yaştan insan faydalanabilecek.
Gelecek nesillerimizin eğitimine ve eğitim için de kütüphanelere büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki kütüphane eksiğini kapatmak için büyük bir adım atarak, okuyan Battalgazi’ye örnek bir kütüphane kazandırıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından büyük bir özenle hazırlanan Semt Kütüphanesi Projesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunuldu. Kabul edilen proje ile her yaş ve her seviyede okuyucunun faydalanabileceği bir kütüphane ilçeye kazandırılacak. Önümüzdeki ay ihalesi yapılacak olan Semt Kütüphanesi’nin, 2021 yılında ise tamamlanması hedefleniyor.
Semt Kütüphanesi’nde en ince ayrıntı bile düşünülmüş
Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve en ince ayrıntıların bile düşünüldüğü Battalgazi Semt Kütüphanesi içerisinde okuma salonlarından çalışma odalarına, bilgisayar odalarından çocuk aktivite odalarına, kitap bölümlerinden ofislere, kafeteryasına, mescitlere, bay-bayan ve engelli lavaboları yer alacak. Öte yandan kütüphanede Covid-19 sebebiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri de yeni normale uygun olarak dizayn edilecek.
Başkan Güder: “ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun”
Battalgazi’ye yakışır bir kütüphaneyi ilçeye kazandıracaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Okumak önemlidir. İslam’ın ilk emri de İkra’dır, “Oku” ile başlamaktadır. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemize yakışır ve içerik özellikleri yüksek bir kütüphaneyi inşallah Merkez Beydağı mahallemize kazandırıyoruz. 2020 yılı tamamlanmadan ihalesi yapılacak olan kütüphanemizin en kısa zamanda da ihalesini bitirip, yapımına başlayacağız. Yapacağımız kütüphanemizde gençlerimize çeşitli ikramlarda bulunacağız ve burası bir kütüphaneden çok daha fazlası olacak. Kütüphane bir okuma merkezidir. Battalgazi Belediyesi olarak okuyan Battalgazi’ye örnek bir kütüphane kazandırıyoruz. İlçemiz okuyor, bununla ne kadar gurur duysak azdır. Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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