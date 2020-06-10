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Batuhan Dura bu sefer direksiyonda bir tepsi çiğ köfte yedi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Direksiyonda karpuz yiyerek gündeme gelen Batuhan Dura bu sefer direksiyon başında bir tepsi çiğ köfte yedi.Trafikte karpuz yiyerek araç kullanırken video çeken ve çektiği bu videoyu sosyal medyadan paylaşan Batuhan Dura’ya ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1360 lira idari para cezası uygulanmış,ehliyetine de 2 ay süreyle el konulmuştu.

Batuhan Dura bu sefer direksiyonda bir tepsi çiğ köfte yedi

Direksiyonda karpuz yiyerek gündeme gelen Batuhan Dura bu sefer direksiyon başında bir tepsi çiğ köfte yedi.
Trafikte karpuz yiyerek araç kullanırken video çeken ve çektiği bu videoyu sosyal medyadan paylaşan Batuhan Dura’ya ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1360 lira idari para cezası uygulanmış,ehliyetine de 2 ay süreyle el konulmuştu. Batuhan Dura bu sefer minibüsünü çekicinin üstüne koydurarak taşıttı. Bu esnada direksiyon başına geçen Dura kucağına aldığı bir tepsi çiğ köfteyi yedi. Bu sefer araç kullanmayan sadece çekicini taşıdığı minibüsün direksiyon koltuğunda bulunan Dura, "Vatan bir bütündür, bölünmez. Bunu yapmaya da kimsenin gücü yetmez. Ve sözü sizlere bırakıyorum" dedi.
Bu anları ise yine sosyal medya hesabından paylaştı.

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