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Batuhan Karadeniz'den Galatasaray itirafı! Transfer...

FUTBOL HABERLERİ  | 04.04.2020 23:53 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olan Batuhan Karadeniz, Ajansspor Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu.

Batuhan Karadeniz, "Bu sezon performansım gayet iyiydi. Evlendikten sonra hayatım değişti diyebilirim. Eşime çok teşekkür ederim. Karantina günlerinde evimizdeyiz; eşimle birlikte çocuğumla vakit geçiriyorum. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyorum. Sezona Bandırmaspor'da başladım devre arasında Tuzlaspor'a geldim. Toplamda 15 gol ile 8 asist yaptım. Bu sezon performansım gayet iyiydi. Koronavirüs salgınından sonra sonra biz tekrar futbol oynayacak mıyız? Bunu bilemiyorum, ben çok tedirginim. 'Ligler ne zaman başlayacak?' diye soruyorlar ama asıl sorulması gereken biz yaşacak mıyız?" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CİTY SÜRECİ

M. City sürecini de anlatan Batuhan, "İngiltere'de güzel anılarımız geçti. İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında M.City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer çok zordu. Şu an hala çok zor bizim ülkemizdeki gibi değil orada... M.City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takıma da çağrılmıştım, A Milli Takım'da da omzum çıkmıştı. Eskişehirspor'da çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem hatta ikinci yarıda Milan Baros'dan ya 1 gol fazla ya da 1 gol eksik attım. Beşiktaş altyapısında yetiştim, hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a giderken de para kazandırdım." şeklinde konuştu.

GALATASARAY İTİRAFI

"Herkesin hayatında keşkeler çok oluyor. Bunu sayamayacağım. Hayatım boyunca pişmanlık yaşayacağım Trabzonspor dönemidir. Ben, Trabzonluyum; Trabzonspor'da faydalı olmak isterdim. Galatasaray'a da transferim olmak üzereydi ama olmadı. Benim nasibimden dolayı olmadı."

"MESSİ DE FUTBOLCU BATUHAN DA"

"Fatih Hoca'yı Fenerbahçelisi de sever, her kesim sever fakat bunun dillendiremez ama içinden sever. Fatih Hoca'nın sevmeyeni çok azdır. Fatih Terim, Türk futbolunun babasıdır. Messi ve Ronaldo'nun tanımı futbolcu. Biz yurt dışında çıktığımızda soruyorlar 'İşiniz nedir?' diye ben de futbolcuyum diye cevap veriyorum. Messi de Batuhan da futbolcu. Bence böyle yıldızların ismi farklı olmalı. Teknik direkörlükte de böyle Fatih Hoca ve diğer hocalar. Fatih Hoca'ya Allah uzun ömür versin, ben de yeri çok özeldir."

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