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Batuhan Karadeniz'in yeni adresi şaşırttı! TFF 2. Lig'e imza attı...

07.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Batuhan Karadeniz, son olarak Iğdırspor'da boy göstermişti. Iğdır'da 29 maçta 16 gollük bir oyun ortaya koyan Karadeniz, TFF 2. Lig kulüplerinden Vanspor'a imza attı.

Batuhan Karadeniz'in yeni adresi şaşırttı! TFF 2. Lig'e imza attı...

Son olarak geçen sezon Iğdır FK'de oynayan ve 29 lig maçında 16 gole imza atan Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Elazığspor formalarını giyen Batuhan Karadeniz'in adı bir süredir Sakaryaspor ile anılıyordu ancak 31 yaşındaki futbolcu sürpriz bir imza attı.

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Kariyerinde çıktığı 348 resmi maçta 142 gol - 37 asistlik bir performans sergileyen Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig takımı Vanspor FK ile sözleşme imzaladı.

Vanspor'dan yapılan açıklamada Karadeniz ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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Transferin açıklandığı videoda yer alan Batuhan Karadeniz ise, "Türkiye'nin incisi Van'a geliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini Van halkı için yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

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transfer Trabzonspor Eskişehirspor Vanspor beşiktaş vanspor fk
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