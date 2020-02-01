YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Batum’da Rober Hatemo rüzgarı esecek

Batum’da Rober Hatemo rüzgarı esecek

İZMİR HABERLERİ  | 01.02.2020 11:14 | Son Güncelleme

Batum’un gözde otellerinden JRW Welmond, 2020 yılının ilk galasını pop müziğin sevilen isimlerinden Rober Hatemo ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor.JRW Welmond, ünlü sanatçılarla düzenlediği gala gecelerini 2020 yılında da tüm hızıyla sürdürüyor.

Batum’da Rober Hatemo rüzgarı esecek

Batum’un gözde otellerinden JRW Welmond, 2020 yılının ilk galasını pop müziğin sevilen isimlerinden Rober Hatemo ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
JRW Welmond, ünlü sanatçılarla düzenlediği gala gecelerini 2020 yılında da tüm hızıyla sürdürüyor. JRW Welmond, 2020 yılının ilk galasını pop müziğin sevilen isimlerinden Rober Hatemo ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 15 Şubat Cumartesi gecesi hayranlarıyla buluşacak olan Rober Hatemo, Batum’da ilk kez sahneye çıkacağını söyledi. JRW Welmond yetkilileri, geceye özel repertuvarıyla, dillerden düşmeyen şarkılarını Batumlu hayranları için söyleyecek olan Rober Hatemo’nun konserine yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktıTürkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

İzmir Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:30
İkindi
16:15
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Spil Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nil Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.