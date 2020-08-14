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Batur, esnafı yalnız bırakmadı

İZMİR HABERLERİ  | 14.08.2020 09:42 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, taksimetre ayarı yaptıran taksicileri ziyaret etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, taksimetre ayarı yaptıran taksicileri ziyaret etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Bu alanın temizliği ve bakımı için destek olan Konak Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
İzmir’de taksiciler yeni ücret tarifesine geçmek için Çınarlı’daki eski araç muayene istasyonunda taksimetre ayarı yaptırıyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da taksicileri yalnız bırakmadı. Batur, 3 gündür devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı, istekleri dinledi ve “Esnafımızın her zaman yanındayız” diye konuştu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da Başkan Batur’a teşekkür etti. Anık, taksimetre ayarı yaptıkları sahanın temizliği ve bakımını Konak Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Belediyeler esnaf dostu
Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, şunları söyledi: “Buraya ikram aracı tahsis edildi, seyyar tuvalet de getirildi. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimize, değerli başkanlarımıza müteşekkiriz, her biri esnaf dostu.”

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