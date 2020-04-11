Batur: “Görevimizin başında, Konaklıların yanındayız”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Konaklıların mağduriyet yaşamaması için belediye imkanlarını seferber etti.

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgının yayılım hızını kontrol altında tutma ve sosyal mesafeyi koruma adına aldığı tedbirler kapsamında yayınladığı genelge ile 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yasağın başlamasıyla birlikte evlerine kapanan Konaklıların süreci en iyi şekilde atlatabilmeleri için belediye ekiplerini göreve çağırdı. Sokağa çıkma yasağının ilk gününe belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek başlayan Başkan Batur, işçilerle bir araya gelip kent temizliğinde hassas olunmasını istedi.

Zabıtadan evlere ekmek servisi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Temizlik İşleri Müdürlüğü ziyaretinin ardından zabıta ekipleri ile beraber ekmek fırınlarını denetledi. Fırıncı esnafıyla sohbet eden ve sürece dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Batur, vatandaşın mağdur olmaması için Konak Belediyesi Zabıta ekiplerinin mahallelerde ekmek dağıtımı yapacağını açıkladı. Batur, ihtiyaç duyulan Mahallelerde yapılan ekmek dağıtımını da takip etti.