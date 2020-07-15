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Batur Gültepe’de izlenecek yol haritasını açıkladı

İZMİR HABERLERİ  | 15.07.2020 10:41 | Son Güncelleme

Gültepe imar planlarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçmesinin ardından açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bundan sonraki yol haritasını açıkladı; vatandaşa “İçiniz rahat olsun” mesajı verdi.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan Gültepe imar planları ile ilgili bir açıklama yaparak kafalardaki soru işaretlerine netlik kazandırdı.

Batur Gültepe’de izlenecek yol haritasını açıkladı

Gültepe imar planlarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçmesinin ardından açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bundan sonraki yol haritasını açıkladı; vatandaşa “İçiniz rahat olsun” mesajı verdi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan Gültepe imar planları ile ilgili bir açıklama yaparak kafalardaki soru işaretlerine netlik kazandırdı. 14 mahalleyi ilgilendiren planların tüm parti gruplarının ortak kararı sonucu oy birliği ile kabul edildiğine dikkat çeken Başkan Batur, “Gültepe planları Konak ve İzmir için çok önemli bir çalışmaydı. Yıllardır beklenen, oradaki 14 mahallede yaşayan vatandaşlarımızın özlemle beklediği bir çalışmaydı. Bu çalışma Konak Belediye Meclisi’mizden oy birliği ile geçti. İzmir Büyükşehir Belediyemizde de tüm siyasi parti gruplarının ortak kararı üzerine oy birliği ile neticelendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere İmar Komisyonunda görev yapan meclis üyesi arkadaşlarımıza ve tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kentsel dönüşüm halka anlatılacak
Gültepe imar planlarının onaylanmasının ardından izlenecek yol haritasını da açıklayan Başkan Batur, 14 mahallede önce muhtarlar olmak üzere Gültepelilerle kentsel dönüşüm toplantıları yapacaklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonraki yol haritamız ise şöyle; önce planlar askıya çıkacak. Planlar, vatandaşlarımızın, kurumların göreceği şekilde askıda 30 gün tutulacak. Askından indikten sonra imar adalarının oluşturulması çalışmasına başlanacak. Biz de bu arada öncelikle mahalle muhtarlarıyla, daha sonra da mahallelerimizde vatandaşlarla planın bundan sonraki işleyişi ile ilgili kentsel dönüşüm toplantıları yapacağız.”

“Vatandaşın içi rahat olsun”
Vatandaşın belediye güvencesinde olduğunu hatırlatan Başkan Abdül Batur, kentsel dönüşümün belediyenin organizasyonu ile yapılacağını vurguladı. “Vatandaşlarımız sakin olsunlar ve bu konuda bizlere güvensinler” sözleriyle Gültepelilere güven veren Başkan Batur, konuşmasını şöyle tamamladı: “Şimdiye kadar ne dediysek onu yapıyoruz. Bundan sonra da belediyenin organizasyonu ile dönüşümü sağlayacağız. Belediye elini taşın altına koyacak. Sözleşmeleri birebir, vatandaşlarla beraber yapacak. Orada müteahhitlerle ya da herhangi başka oluşumlarla irtibata geçmesinler. Bu işin bütün organizasyonu, bütün çalışması Konak Belediyesi tarafından yapılacaktır. Rahat olsunlar. Gözleri aydın; yıllardır bekledikleri imar planı çalışması tamamlandı. Bu mahallelerde yaşayan tüm vatandaşlara ve Konak halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

Batur Gültepe’de izlenecek yol haritasını açıkladı

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