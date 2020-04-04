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Batur’dan sağlık çalışanlarına konaklama desteği

İZMİR HABERLERİ  | 04.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi, korona virüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına konaklama desteği sağladı.

Konak Belediyesi, korona virüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına konaklama desteği sağladı. Belediye, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Alsancak’ta bir apart otelde 25 odayı sağlık çalışanlarına tahsis etti. İlçede bulunan sağlık kuruluşlarında görev yapan çalışanlar bu iki adreste konaklayabilecek.
Sağlık çalışanlarının büyük bir fedakârlıkla, gece gündüz demeden hizmet sunduklarına işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu zorlu savaşta onlar bizi cephede savunuyor. Çoğu zaman eve gidecek vakitleri bile olmuyor. Hastanelerden çıkabildiklerinde de haklı olarak evlerine gidip ailelerini, çocuklarını riske atmak istemiyorlar. Bu süreçte onları da yalnız bırakmayacağız. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

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