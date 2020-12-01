Batur’dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı

Konak’ta yılın son belediye meclis toplantısı yapıldı. Gültepe planlarına gelen itirazların görüşüldüğü toplantıda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kararlılık vurgusu yaptı. Yaşanan depremle beraber kentsel dönüşümün ve Gültepe imar planlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü söyleyen Başkan Batur, “Gültepe imar planları bu dönem yapılan en önemli iş. Bu konuda başkanlık iradesi olarak kararlıyız. Meclisimiz de kararlı olduğunu teyit etti. Hem Konak hem Büyükşehir olmak üzere iki meclisten de oybirliği ile geçmesi bize güç verdi. Bu işi hep birlikte yapacağız” dedi. Konak Belediye Meclisi, 2020 yılının son toplantısını Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Salonunda gerçekleştirdi. Yeni yayınlanan genelge ile alınan pandemi kısıtlamaları kararları doğrultusunda saat 21.00’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için meclis saati de 16.00’ya çekilerek olası gecikmelerin önüne geçildi. Öte yandan yine önlemler dolayısıyla, bu ay ikinci toplantının yapılmaması kararlaştırıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda Gültepe imar planlarına gelen itirazlar değerlendirilirken komisyonlardan gelen raporlar oylandı. Gültepe planlarının bu dönem Konak Belediyesinin yaptığı en önemli iş olduğunu altını çizerek söyleyen Başkan Batur, “Gültepe imar planları için kararlı bir şekilde yola çıktık. ‘Biz bu işi yapacağız, yıllardır bu planları bekleyen vatandaşımızın beklentisini karşılayacağız’ dedik. Bu konuda meclisimizin samimiyetine inanıyorum. Gültepe imar planları bu dönem yapılan en önemli iş. Bu konuda başkanlık iradesi olarak kararlıyız. Meclisimiz de kararlı olduğunu teyit etti. Hem Konak hem Büyükşehir olmak üzere iki meclisten de oybirliği ile geçmesi bize güç verdi. Bu işi hep birlikte yapacağız. İtirazlar olabilir, elbette olacaktır ama bunların hepsini aşacağız. Bu planların hayata geçmesinde herkes elinden geleni yapmalı” diye konuştu.

Batur: "Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

Gültepe imar planlarının ve Konak’taki kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 30 Ekim depremini hatırlatarak Gültepe planlarının sadece teknik ve toplumsal olarak değil, vicdanen de yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın kentsel dönüşüm beklentisini dile getiren Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

“30 Ekim’de bir deprem yaşadık ve deprem Bayraklı’yı vurdu. Bir daha ne zaman olacağını ve nereyi vuracağını bilmiyoruz. Bu sebeple Gültepe imar planlarının vicdanen de yerine getirilmesi gerekiyor. Sadece sırt bölgeleri değil bütün Konak’ın bizden beklentisi var. Yapılan anketlerde yüzde 85 oranında kentsel dönüşüm talebi var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir, biz hep birlikte ve doğru kararlar vererek çalışmak zorundayız. Kaybedecek değil bir saatimiz, bir dakikamız bile yok.”

Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Başkan Batur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik komisyonun, Konak’taki binaların hasar tespiti ile ilgili çalışmasını da açıkladı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 57 adet ağır hasarlı bina tespit edildiğini aktaran Batur, bunların 6 tanesinin betonarme, geri kalanının ise iki katlı yığma binalar olduğunu ifade etti. Orta hasarlı bina sayısının ise 71 olduğunu söyleyen Başkan Batur, orta ve ağır hasarlı binalar ile ilgili olarak vatandaşın muhtarlıklardaki askıları takip ederek bilgi alabileceğini de ekledi.

