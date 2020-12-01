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BAÜB’ün kurulma çalışmaları başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.12.2020 16:32 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) önderliğinde Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin (BAÜB) kurulma çalışmaları başladı.ALKÜ öncülüğünde Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin (BAÜB) kurulma çalışmaları için birtakım ziyaretler gerçekleştirildi.

BAÜB’ün kurulma çalışmaları başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) önderliğinde Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin (BAÜB) kurulma çalışmaları başladı.
ALKÜ öncülüğünde Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin (BAÜB) kurulma çalışmaları için birtakım ziyaretler gerçekleştirildi. Birliğin kurulma çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı ziyaret etti.
Birliğin kurulması için yapılan ziyaretlerin rektörler tarafından olumlu karşılandığına değinen Rektör Kalan, “Her biri birbirinden kıymetli bölge üniversiteleriyle güçlerimizi birleştirmek için attığımız adımların Rektörlerimiz tarafından karşılık bulması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Birliği kurmaktaki en büyük amacımız bölge üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak bununla beraber ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasında ilerleyen günlerde birliğin kurulması için görüşmelerin devam edileceği belirtildi.

BAÜB’ün kurulma çalışmaları başladı

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