YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. BAÜN çocuk korosu ödül kazandı

BAÜN çocuk korosu ödül kazandı

11.05.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Üniversitesi Çocuk Korosu 8.SANSEV Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde başarı ödülü kazandıİstanbul’da 8.SANSEV Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde Balıkesir’i temsil eden BAÜN Çocuk Korosu, festivalin önemli performanslarına verilen “Çoksesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı” ödülünü kazandı.

BAÜN çocuk korosu ödül kazandı

İstanbul’da 8.SANSEV Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde Balıkesir’i temsil eden BAÜN Çocuk Korosu, festivalin önemli performanslarına verilen “Çoksesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı” ödülünü kazandı.

Programında her müzik türünden çeşitli örnekleri barındıran çocuk korosu BAÜN Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Araş. Gör. Zülal Karakuş ve Araş. Gör. Orkun Karakuş’un şefliğinde; “Pencereden Bir Taş Geldi” ve “Süpürgesi Yoncadan” türkü düzenlemeleri ile “Sing and Swing” ve “Ma Bella Bimba” gibi eserleri seslendirdi.

Festival performansını izleyen Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Gençel Ataman “Koronun performansı sonunda ülkemizin önemli koro eğitimcilerinden oluşan jüri ile yapılan sohbette tüm üyeler, yapılan çalışmanın niteliğine vurgu yaparak, koronun çalışmalarına hızlanarak devam edilmesi gerektiğini önerdiler. Ben de meslektaşlarım ve üniversitemiz adına çok mutlu oldum. Değerli meslektaşlarıma bu ödülü şehrimize ve üniversitemize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bandırmalılar günü coşkuyla kutlandıBandırmalılar günü coşkuyla kutlandı
Varto’da hacı adaylarını bilgilendirme ve aşı çalışması yapıldıVarto’da hacı adaylarını bilgilendirme ve aşı çalışması yapıldı
Doğancı Tüneli yıl sonunda açılıyorDoğancı Tüneli yıl sonunda açılıyor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Mayıs Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:52
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:18
Yatsı
21:51

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Perşembe

Sinem eczanesi
Sindirgi
Zeytin eczanesi
Ayvalik
Tok eczanesi
Manyas
Efe eczanesi
Savastepe
Anil eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Eray eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.